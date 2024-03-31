Deprem Bölgesinde Yerel Seçim: Hatay Dışında AK Parti’nin Ciddi Oy Kaybı Var

6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki seçim sonuçları merak ediliyordu. AK Parti, depremden etkilenen illerden Hatay dışında tüm illerde oy kayıp yaşamış gözüküyor. Deprem bölgesinde sürpriz yapan partilerinden biri ise Yeniden Refah Partisi oldu.