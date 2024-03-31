Deprem Bölgesinde Yerel Seçim: Hatay Dışında AK Parti’nin Ciddi Oy Kaybı Var
Deprem Bölgesinde Yerel Seçim: Hatay Dışında AK Parti’nin Ciddi Oy Kaybı Var
6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki seçim sonuçları merak ediliyordu. AK Parti, depremden etkilenen illerden Hatay dışında tüm illerde oy kayıp yaşamış gözüküyor. Deprem bölgesinde sürpriz yapan partilerinden biri ise Yeniden Refah Partisi oldu.
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AK Parti, sandıkların yüzde 22,84’ünün açıldığı Kahramanmaraş’ta AK Parti, yüzde 40,85 oy aldı. AK Parti, 2019 yerel seçimlerinden kentte yüzde 67 oy oranına ulaşmıştı. Yeniden Refah Partisi ise oylarında yaklaşık yüzde 30’unu aldı.
AK Parti, istikrarlı olarak birinci parti olduğu Malatya'da açılan sandık oranı yüzde 20'ye yaklaşırken yüzde 47,8 ile birinci parti. AK Parti 2019 yerel seçimlerinde yüzde 68,5 oy almıştı.
Sandıkların yüzde 27,3'ünün açıldığı Gaziantep'te AKP'in oy oranı yüzde 37,3. CHP'nin yüzde 30, YRP ise yüzde 16 ile üçüncü parti.
Kilis'te 2019 yerel seçimlerini yüzde 47 oy oranıyla birinci bitiren AKP, sandıkların yüzde 58'inin açıldığı anda yüzde 24,7 ile ikinciliğe gerilemiş durumda. CHP bu seçimlerde büyük bir çıkışla yüzde 41,4 oy oranıyla önde gidiyor.
AA verilerine göre sandıkların yüzde 21,6’nın açıldığı Adıyaman'da CHP yüzde 48,26 ile birinci parti durumunda. AKP, 2019'da yüzde 53 oy oranına sahip olduğu kentte yüzde 28,78’e gerilemiş görünüyor. YRP'nin oy oranıysa yaklaşık yüzde 14.
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Sandıkların yüzde 22'sinden fazlasının açıldığı Diyarbakır'da DEM Parti yüzde 63'e yakın oy oranıyla birinci. AKP'nin oy oranı yüzde 31'den yüzde 16,8'e gerilemiş görünüyor.
Sandıklarınyüzde 40'a yakının açıldığı Elazığ'da AKP yüzde yüzde 40'a yaklaşan oy oranıyla ilk sırada. YRP yüzde 20,9 oy oranıyla ilde ikinci parti.
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