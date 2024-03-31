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Hatay’da İlk Sonuçlar: Tartışılan CHP Adayı Lütfü Savaş Geride

Hatay’da İlk Sonuçlar: Tartışılan CHP Adayı Lütfü Savaş Geride

Hatay
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.03.2024 - 20:31

6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay’da yerel seçim sonuçları merak ediliyordu. İlk açıklanan verilere göre AK Parti’nin aday Mehmet Öntürk, CHP’nin adayı Lütfü Savaş’ın önünde.

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CHP’nin Hatay’dan yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş, seçim öncesinde en tartışılan adaylardan biriydi.

CHP’nin Hatay’dan yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş, seçim öncesinde en tartışılan adaylardan biriydi.

Anadolu Ajansı’nın verilerine göre; Hatay’da açılana sandık sayısı 21,60’ya yükseldi.

Anadolu Ajansı’nın verilerine göre; Hatay’da açılana sandık sayısı 21,60’ya yükseldi.

AK Parti’nin adayı Mehmet Öntürk oylarında yüzde 44,78’ini alırken, CHP’nin adayı Lütfü Savaş ise yüzde 40,25 oy aldı.

AK Parti’nin adayı Mehmet Öntürk oylarında yüzde 44,78’ini alırken, CHP’nin adayı Lütfü Savaş ise yüzde 40,25 oy aldı.

Hatay’dan aday olan Gökhan Zan’ın oy oranı ise yüzde 1’e ulaşamadı.

Hatay’dan aday olan Gökhan Zan’ın oy oranı ise yüzde 1’e ulaşamadı.

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