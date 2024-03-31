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Ekrem İmamoğlu’ndan İlk Açıklama: “Bize Olan İnanç Sandıkta Gözükmüş”

Ekrem İmamoğlu’ndan İlk Açıklama: “Bize Olan İnanç Sandıkta Gözükmüş”

Ekrem İmamoğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.03.2024 - 19:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu seçim sonrası ilk kez kameraların karşısına geçti. İmamoğlu, seçimde önde olduklarını söyledi.

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Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı ile birlikte kameraların karşısında geçti.

Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı ile birlikte kameraların karşısında geçti.

İstanbul’da yüzde 40’a yakın veriye sahibiz. Vatandaşın bize olan inancı sandığa yansımış durumda. Ziyadesiyle memnunuz. İl başkanımız liderliğimizde verileri takip ediyoruz.”

İstanbul’da yüzde 40’a yakın veriye sahibiz. Vatandaşın bize olan inancı sandığa yansımış durumda. Ziyadesiyle memnunuz. İl başkanımız liderliğimizde verileri takip ediyoruz.”

“Hiçbir seçim sonuçlanmadan bitmez. Biz şu an İBB oyları üzerinden konuşuyoruz. En az İBB kadar önemli olan da ilçeler ve ilçe meclis üyelikleri. Biz tüm verileri takip ediyoruz”

“Hiçbir seçim sonuçlanmadan bitmez. Biz şu an İBB oyları üzerinden konuşuyoruz. En az İBB kadar önemli olan da ilçeler ve ilçe meclis üyelikleri. Biz tüm verileri takip ediyoruz”

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Bozkurt

Size yine de tedbiri elden bırakmayın. Gönül belediyeciliği pusuda bekliyor.

mamamia

Rehavete kapılmayın, sonuçlarını yakın bir zamanda görmüş olduk..

Erkan Karan

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