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Seçim Bitti mi? Sandıklar Açılmaya Başlandı mı? 31 Mart Yerel Seçimlerinde Son Durum

Seçim Bitti mi? Sandıklar Açılmaya Başlandı mı? 31 Mart Yerel Seçimlerinde Son Durum

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.03.2024 - 17:35

Milyonlarca seçmen bugün sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin nasıl sonuçlanacağı merak büyük konusu haline geldi.  Peki, seçim bitti mi? sandıklar açıldı mı?

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi ve sayıma geçildi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi ve sayıma geçildi.

32 doğu ilinde sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da sona ererken; diğer illerde seçmenler saat 08.00 ila 17.00 arasında oy kullandı.

32 doğu ilinde sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00'da sona ererken; diğer illerde seçmenler saat 08.00 ila 17.00 arasında oy kullandı.

YSK Başkanı Yener 'Sayım ve döküm işlemleri tamamlanan sandıkların veri girişleri sisteme verilmeye başlanmıştır. Yayın yasağı ile ilgili verilecek karar toplantısı birazdan başlayacak.' açıklamasında bulundu.

YSK Başkanı Yener 'Sayım ve döküm işlemleri tamamlanan sandıkların veri girişleri sisteme verilmeye başlanmıştır. Yayın yasağı ile ilgili verilecek karar toplantısı birazdan başlayacak.' açıklamasında bulundu.
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