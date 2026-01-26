Filmler Onsuz Yarım Kalırdı: Hans Zimmer’in Sahneyi Ele Geçirdiği Anlar

Bazı filmleri hatırladığında aklına ilk gelen şey müziktir. Kalbinin hızlandığı an, boğazının düğümlendiği sahne, fark etmeden gözlerinin dolduğu o saniyeler… İşte orada, arka planda ama sahnenin tam ortasında muhtemelen Hans Zimmer vardır.

Zimmer’in olayı sadece film müziği yapmak değil. O, sahneyi ele geçirir. Diyalogdan rol çalar, oyuncunun önüne geçer, bazen tek bir melodi ile koskoca bir duyguyu anlatır. Bu listede o parçaları derledik. Hazırsan kulaklığını tak, çünkü bu şarkılar sahnesiz bile film izletiyor.