Filmler Onsuz Yarım Kalırdı: Hans Zimmer’in Sahneyi Ele Geçirdiği Anlar
Bazı filmleri hatırladığında aklına ilk gelen şey müziktir. Kalbinin hızlandığı an, boğazının düğümlendiği sahne, fark etmeden gözlerinin dolduğu o saniyeler… İşte orada, arka planda ama sahnenin tam ortasında muhtemelen Hans Zimmer vardır.
Zimmer’in olayı sadece film müziği yapmak değil. O, sahneyi ele geçirir. Diyalogdan rol çalar, oyuncunun önüne geçer, bazen tek bir melodi ile koskoca bir duyguyu anlatır. Bu listede o parçaları derledik. Hazırsan kulaklığını tak, çünkü bu şarkılar sahnesiz bile film izletiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Time – Inception (2010)
2. Cornfield Chase – Interstellar (2014)
3. Mountains – Interstellar (2014)
4. Chevaliers de Sangreal – The Da Vinci Code (2006)
5. This Land – The Lion King (1994)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Now We Are Free – Gladiator (2000)
7. Why So Serious? – The Dark Knight (2008)
8. Molossus – Batman Begins (2005)
9. Rise – The Dark Knight Rises (2012)
10. The Battle – Gladiator (2000)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. King of Pride Rock – The Lion King (1994)
12. Aurora – Wonder Woman 1984 (2020)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın