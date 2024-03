Film Maratonu Yapmak İsteyenlere Özel Hafta Sonu Keyfinizi İkiye Katlayacak Birbirinden Harika Öneriler

IMDb: 6.5

Film, Anne Brashares'in genç yetişkin kitabı 'The Sisterhood of the Traveling Pants'e dayanmaktadır. Dört yakın arkadaş birbirlerinden ayrı ilk yazlarını geçirirken, aralarında sihirli bir pantolon paylaşırlar. Farklı beden tiplerine sahip olmalarına rağmen, her biri pantolonun içine mükemmel bir şekilde sığar. İletişimde kalmak için bu pantolonu birbirlerine giydirirler ve birbirlerinden ayrı oldukları maceraları da paylaşırlar.