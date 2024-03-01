Film Maratonu Yapmak İsteyenlere Özel Hafta Sonu Keyfinizi İkiye Katlayacak Birbirinden Harika Öneriler

IMDb: 6.9

Cher Horowitz, zengin bir avukat olan babası Mel ile Beverly Hills'teki lüks malikanesinde yaşayan stil sahibi, iyi niyetli ve popüler bir genç kızdır. Lisedeki en yakın arkadaşı Dionne Davenport da zengin bir aileden gelmektedir ve popüler bir öğrenci olan Murray Duvall ile ilişki içindedir. Cher'in hayatı, Mel'in birkaç haftalık eski eşi olan sosyal bilinçli oğlu Josh'ın ziyaretiyle değişir. Cher, notunu yükseltmek için iki öğretmen arasında bir romantik ilişki kurar ve bu, Cher'in iyilik yapmaktan hoşlandığını fark etmesine neden olur. Okula yeni transfer olan Tai Frasier, Cher'in sonraki projelerinden biri olur ve ona bir dönüşüm geçirterek güven ve tarz kazandırır. Cher, Tai'nin popüler bir öğrenci olan Elton ile çıkmasını sağlamaya çalışır, ancak Elton'un Tai'ye değil, kendisine ilgi gösterdiğini fark eder. Cher, Tai'nin Josh'a olan duygularını fark edince aralarında gerilim yaşanır ve Cher, Tai'nin duygularının haklı olmadığını düşünerek onunla tartışır. Ancak sonunda, Cher gerçek hislerini keşfeder ve Tai ile barışır. Cher ve Josh, birbirlerine olan hislerini açığa çıkarırlar ve birlikte olurlar. Sonunda, Cher'in hayatında yeni bir amacı bulunur ve ilişkileri düzelir.