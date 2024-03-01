Film Maratonu Yapmak İsteyenlere Özel Hafta Sonu Keyfinizi İkiye Katlayacak Birbirinden Harika Öneriler
Film Maratonu Yapmak İsteyenlere Özel Hafta Sonu Keyfinizi İkiye Katlayacak Birbirinden Harika Öneriler
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Haftasonu geldi ve evde keyifli bir film maratonu yapmak mı istiyorsunuz? Düşünmenize gerek yok, çünkü işte karşınızda herkesin bildiği ve tam zaman öldürmelik 20 film listesi! Eğlenceli, duygusal, heyecan dolu veya sadece kahkaha attıracak olan bu filmlerle haftasonunuzun keyfini katlayacaksınız. Hazırsanız, bu filmleri sizin için IMDb puanlarıyla sıraladık. 👇
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20. The Sisterhood of the Travelling Pants (2005)
19. The Holiday (2006)
18. Clueless (1995)
17. Dirty Dancing (1987)
16. La Piscine (1969)
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15. Caddyshack (1980)
14. Monsieur Hulot's Holiday (1953)
13. Ponyo (2008)
12. The Endless Summer (1966)
11. Dazed and Confused (1993)
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10. Home Alone (1990)
9. Porco Rosso (1992)
8. The Goonies (1985)
7. Ferris Bueller's Day Off (1986)
6. A Matter of Life and Death (1946)
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5. The Princess Bride (1987)
4. The Sound of Music (1965)
3. Jaws (1975)
2. Jurassic Park (1993)
1. Terminator 2: Judgment Day (1991)
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Siz bu filmlerin kaçını izlediniz? Yorumlarda buluşalım 👇
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