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Film Maratonu Yapmak İsteyenlere Özel Hafta Sonu Keyfinizi İkiye Katlayacak Birbirinden Harika Öneriler

Film Maratonu Yapmak İsteyenlere Özel Hafta Sonu Keyfinizi İkiye Katlayacak Birbirinden Harika Öneriler

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 21:02

Haftasonu geldi ve evde keyifli bir film maratonu yapmak mı istiyorsunuz? Düşünmenize gerek yok, çünkü işte karşınızda herkesin bildiği ve tam zaman öldürmelik 20 film listesi! Eğlenceli, duygusal, heyecan dolu veya sadece kahkaha attıracak olan bu filmlerle haftasonunuzun keyfini katlayacaksınız. Hazırsanız, bu filmleri sizin için IMDb puanlarıyla sıraladık. 👇

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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20. The Sisterhood of the Travelling Pants (2005)

20. The Sisterhood of the Travelling Pants (2005)

IMDb: 6.5

Film, Anne Brashares'in genç yetişkin kitabı 'The Sisterhood of the Traveling Pants'e dayanmaktadır. Dört yakın arkadaş birbirlerinden ayrı ilk yazlarını geçirirken, aralarında sihirli bir pantolon paylaşırlar. Farklı beden tiplerine sahip olmalarına rağmen, her biri pantolonun içine mükemmel bir şekilde sığar. İletişimde kalmak için bu pantolonu birbirlerine giydirirler ve birbirlerinden ayrı oldukları maceraları da paylaşırlar.

19. The Holiday (2006)

19. The Holiday (2006)

IMDb: 6.9

Iris Simpkins, Londra'da yaşayan bir gazete köşe yazarıdır ve meslektaşı Jasper Bloom'a aşık olmuştur. Ancak Jasper'ın nişanlandığını ve başka biriyle evleneceğini öğrenince hayatı altüst olur. Diğer tarafta, Los Angeles'ta yaşayan Amanda Woods ise sevgilisinden ayrılmıştır ve yeni bir başlangıç yapmaya karar vermiştir. Kaderin bir oyunuyla, bu iki kadının yolları kesişir ve bir internet sitesi aracılığıyla evlerini takas etmeye karar verirler. Nancy Meyers'ın yönettiği film, romantik komedi türünde ve 'Kadınlar Ne İster?' ile 'Aşkta Her Şey Mümkün' gibi filmlerin yaratıcısıdır.

18. Clueless (1995)

18. Clueless (1995)

IMDb: 6.9

Cher Horowitz, zengin bir avukat olan babası Mel ile Beverly Hills'teki lüks malikanesinde yaşayan stil sahibi, iyi niyetli ve popüler bir genç kızdır. Lisedeki en yakın arkadaşı Dionne Davenport da zengin bir aileden gelmektedir ve popüler bir öğrenci olan Murray Duvall ile ilişki içindedir. Cher'in hayatı, Mel'in birkaç haftalık eski eşi olan sosyal bilinçli oğlu Josh'ın ziyaretiyle değişir. Cher, notunu yükseltmek için iki öğretmen arasında bir romantik ilişki kurar ve bu, Cher'in iyilik yapmaktan hoşlandığını fark etmesine neden olur. Okula yeni transfer olan Tai Frasier, Cher'in sonraki projelerinden biri olur ve ona bir dönüşüm geçirterek güven ve tarz kazandırır. Cher, Tai'nin popüler bir öğrenci olan Elton ile çıkmasını sağlamaya çalışır, ancak Elton'un Tai'ye değil, kendisine ilgi gösterdiğini fark eder. Cher, Tai'nin Josh'a olan duygularını fark edince aralarında gerilim yaşanır ve Cher, Tai'nin duygularının haklı olmadığını düşünerek onunla tartışır. Ancak sonunda, Cher gerçek hislerini keşfeder ve Tai ile barışır. Cher ve Josh, birbirlerine olan hislerini açığa çıkarırlar ve birlikte olurlar. Sonunda, Cher'in hayatında yeni bir amacı bulunur ve ilişkileri düzelir.

17. Dirty Dancing (1987)

17. Dirty Dancing (1987)

IMDb: 7

1963 yılında, tatlı bir baba kızı olan Frances «Baby» Houseman, ailesiyle birlikte New York'un Catskill Dağları'ndaki bir tatil köyüne gider. Baby, Johnny'nin dans partnerine yasadışı kürtaj yaptırmak için para bulmak amacıyla babasına yalan söyler. Daha sonra Johnny'nin dans partneri olur ve Johnny ona dans rutinini öğretirken birbirlerine aşık olurlar. Daha sonra Baby'nin neyin peşinde olduğunu, kiminle birlikte olduğunu ve daha da kötüsü yasadışı kürtajı finanse ettiğini öğrenir. Kızının «o insanlarla» daha fazla ilişki kurmasını yasaklar. Baby daha sonra hayatının ilk kasıtlı eyleminde, görünüşte babasının kabalığı için özür dilemek amacıyla Johnny'yi görmeye gizlice gider ve sonunda Johnny ile ilişkisini tamamlar.

16. La Piscine (1969)

16. La Piscine (1969)

IMDb: 7.1

Jean-Paul ve Marianne, gerilim dolu bir ilişkiye sahip bir çifttir. Marianne'nin eski sevgilisi Harry ve onun 18 yaşındaki kızı Penelope, beklenmedik bir şekilde ziyarete gelir. Harry'nin varlığı eski gerginlikleri ortaya çıkarırken, Jean-Paul ve Marianne'nin ilişkisindeki çatlaklar gün yüzüne çıkar. Jean-Paul, Penelope ile yakınlaşırken, Harry ise Jean-Paul'ü işine geri dönmekle suçlar. Sarhoş bir kavgada, Jean-Paul Harry'yi kasıtlı olarak havuza iter ve boğulmasına neden olur. Çift, suçu örtbas etmeye çalışır ancak soruşturma başlar. Marianne, gerçeği açığa çıkarmamaya karar verir ve çift birlikte kalmaya karar verir. Son sahnede, birlikte pencereden havuza bakarlar ve kucaklaşırlar.

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15. Caddyshack (1980)

15. Caddyshack (1980)

IMDb: 7.2

Danny, Bushwood country club'ında caddylik yaparken, zengin ve çılgın Al Czervik ve otoriter Yargıç Smails arasındaki rekabetin ortasında kalır. Sonunda, Danny'nin atışıyla Czervik kazanır ve Smails kaybetmenin bedelini öder. Carl, yeraltı fareleriyle savaşırken, bir yandan da kulübü satın almak için yarışın parçası olur. Film, farelerin dansı ve zaferle sona erer.

14. Monsieur Hulot's Holiday (1953)

14. Monsieur Hulot's Holiday (1953)

IMDb: 7.3

Filmin ana kahramanı, sessiz ve nazik Bay Hulot, 1950'lerin başında Fransa'nın tatil beldesi olan Saint-Marc-sur-Mer'e gider. Hulot'un yolculuğu ve oteldeki deneyimi, kahkaha dolu ve birbirinden komik anlarla doludur. Film, Hulot'un sakarlıkları ve etrafındaki diğer karakterlerle olan etkileşimleri etrafında şekillenir. Oteldeki alaycı garson, sürekli telefonla konuşan iş adamı, yalnız genç kadın Martine ve diğer otel sakinleri, Hulot'un maceralarında önemli rol oynarlar. Bir dizi vinyet, film boyunca dikkat çeker. Arabasıyla kaza yaptığında mezarlıkta defin töreniyle karşılaşır, masa tenisi topunu kaybederken bir kavga başlatır ve plajda bir kano kazası yaşar. En duygusal sahnelerden biri, Hulot'un Martine ile bir maskeli baloda dans etmesidir. Film, Hulot'un kazara bir havai fişek deposunu ateşlemesiyle sona erer ve otelde büyük bir kaos yaşanır. Bu, film boyunca Hulot'un sakinliği ve çevresindeki komik olaylarla dolu maceralarıyla dolu keyifli bir yolculuktur.

13. Ponyo (2008)

13. Ponyo (2008)

IMDb: 7.6

Miyazaki'nin büyüleyici animasyonu Küçük Denizkızı Ponyo, hem insanı hem de çevreci bir hikayeyi anlatıyor. Küçük ve sevimli bir Japon balığı olan Ponyo, insan olma hayali kurmaktadır. Bu hayali, onu bir dizi maceraya sürüklerken, bir beş yaşındaki oğlan çocuğuyla dostluk kurmasına olanak tanır. Arkadaşlık, Ponyo'nun büyük hayaline ulaşmasına yardımcı olur. Aynı zamanda çevre ve deniz kirliliğine dikkat çeken bu sevimli film, Japonya'da büyük gişe başarısı elde etmiştir.

12. The Endless Summer (1966)

12. The Endless Summer (1966)

IMDb: 7.6

Onu 'The Endless Summer' olarak adlandırıyorlar, mükemmel dalgayı aramak için dünyayı dolaşan bir sörf macerası. Batı Afrika'nın keşfedilmemiş sularından Avustralya'nın köpekbalığı dolu denizlerine, Tahiti'nin tropikal cennetine ve ötesine kadar, bu Kaliforniya sörfçüleri birkaç ay içinde çoğu insanın ömründe başaramadığı şeyi başarıyorlar... Hayallerini yaşıyorlar. Yönetmen Bruce Brown, o kadar etkileyici bir film yapıyor ki, zamansız bir başyapıt haline geliyor ve her yeni neslin hayal gücünü yakalamaya devam ediyor. İlk kez sinemalarda gösterildiğinde, izleyiciler tekrar tekrar izlemek için kuyruğa giriyorlar, heyecan verici heyecanı ve muhteşem fotoğrafçılığıyla büyüleniyorlar. Ancak aslında, filmin en çarpıcı yanı, sörf sporu kendisi ve bir kez gördükten sonra, nedenini asla unutmayacaksınız.

11. Dazed and Confused (1993)

11. Dazed and Confused (1993)

IMDb: 7.6

Film, 1976'nın son gününde bir lisede başlar. Geleneksel olarak, bir sonraki senenin öğrencileri tarafından yeni gelen öğrencilere zorbalık yapılır. Baş karakterlerden biri olan Pink, futbol takımının yıldız oyuncusudur ve ona yaz boyunca uyuşturucu kullanmama sözü vermesi istenir. Gece boyunca, gençler birçok macera yaşar: partiler, arabayla dolaşma, mahallede gezinti, ve hatta bir keg partisi. İşler karışırken, çatışmalar ve ilişkiler gelişir. Filmin sonunda, Pink kendi kimliğine ve değerlerine sadık kalmayı seçer ve geleceği hakkında kararlar alırken, diğer karakterler de kendi içsel yolculuklarına devam ederler.

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10. Home Alone (1990)

10. Home Alone (1990)

IMDb: 7.7

McCallister ailesi, Noel için Paris'e gitmek üzere hazırlıklar yaparken, Kevin evde yanlışlıkla unutulur. Kevin, ailesinin evde olmadığını fark edince özgürlüğün tadını çıkarır, ancak ev hırsızlar tarafından tehdit altındadır. Kate, Kevin'ın evde unutulduğunu uçağa binerken fark eder ve geri dönmeye çalışır, ancak ulaşım sorunları nedeniyle Chicago'ya geri dönemez. Kevin, evi hırsızlardan korumak için çeşitli tuzaklar kurar ve sonunda hırsızları yakalar.  Aile sonunda geri döner ve Noel günü bir araya gelir, Kevin ailesiyle yeniden bir araya gelir ve mutlu bir Noel geçirirler.

9. Porco Rosso (1992)

9. Porco Rosso (1992)

IMDb: 7.7

Birinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan Hava Kuvvetleri'nde görev yapan Porco Rosso, bir hava çatışmasının ardından bilinmeyen bir nedenle domuza dönüşür. Artık birliğine dönmez ve hava kuvvetlerindeki görevini bırakır. Hava korsanlarını avlayarak geçimini sağlayan Porco, bu yeni yaşamından memnundur. Ancak Amerikalı bir hava korsanı olan Curtis'in meydan okumasıyla işler karmaşıklaşır. Ayrıca, İtalya'da olduğu ortaya çıkan eski bir arkadaşının faşist rejime karşı olan tehdidiyle de mücadele etmek zorundadır. Miyazaki'nin ustalıkla işlediği bu eğlenceli savaş draması, başarılı detaylarıyla izleyicileri kendine hayran bırakıyor.

8. The Goonies (1985)

8. The Goonies (1985)

IMDb: 7.7

Çevresiyle uyumsuz bir grup genç, birkaç gün boyunca evde yeni ve eğlenceli bir şeyler arayışındadır. Bir gün, tavan arasında tanınmamış bir korsan tarafından yazılan gizemli bir hazine haritası bulurlar. Evlerinin yıkılmasını önlemek için para bulmak amacıyla gizli hazineyi aramaya karar verirler ve böylece vahşi bir maceraya atılırlar. Yeraltı mağarasında tuhaf bir yolculuğa çıkan grup, aynı zamanda Fratellis adlı bir gangster aileyle de başa çıkmak zorundadır.

7. Ferris Bueller's Day Off (1986)

7. Ferris Bueller's Day Off (1986)

IMDb: 7.8

Lise öğrencisi Ferris Bueller, okuldan bir günlüğüne kaçmak istiyor. Arkadaşı Cameron'ı da ikna ederek eğlenceli bir gün geçirmeye karar verirler. Cameron'un babasının ödüllü Ferrari'sini alıp Ferris'in kız arkadaşı Sloane'u da yanlarına alarak Şikago'ya doğru yola çıkarlar. Ferris, kusursuz planlarıyla günün keyfini çıkarmak isterken, Cameron'un endişeleri ve evdeki sorunları yüzünden sürekli risk altında kalırlar. Ancak 17 yaşında, kaçırılan kırmızı Ferrari ile şehri turlarken beklenmedik olaylarla karşılaşırlar. Polisten kaçma, müzeye sızma ve bir yarış arabasını park görevlisinden çalma gibi tehlikeli maceralarla dolu bir gün geçirirler. Ferris'in okulu terk etme hedefi, sadece eğlenmek değil, aynı zamanda hayatı dolu dolu yaşamak ve özgürlüğün tadını çıkarmaktır.

6. A Matter of Life and Death (1946)

6. A Matter of Life and Death (1946)

IMDb: 8

Mayıs 1945'te bir bombalama görevinden İngiltere'ye dönerken pilot Peter Carter'ın uçağı hasar görür ve paraşütü paramparça olur. Mürettebatını güvenli bir şekilde atlatır, ancak kendisi için işlerin kötü olduğunu düşünür. Radyoya geçer ve Amerikan Hava Kuvvetleri'nde çalışan genç bir Amerikalı kadın olan June ile konuşur ve birbirlerinin seslerinden oldukça etkilenirler. Sonra atlar, bunu uçağıyla yanmak yerine tercih eder. Sahilde uyanır. Ölme zamanı gelmişti. Sis içinde onu bulamazlar. Mürettebatı yirmi saat sonra ona ulaştığında, Peter ve June tanışmış ve aşık olmuştur. Bu her şeyi değiştirir ve bu onun hatası olmadığı için, Peter cennetin ona ikinci bir şans borçlu olduğunu düşünür. Cennet, kaderini belirlemek için bir deneme yapmayı kabul eder.

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5. The Princess Bride (1987)

5. The Princess Bride (1987)

IMDb: 8

Masal kahramanı Buttercup ile çiftlik işçisi Westley arasında saf ve masum bir aşk filizlenir. Westley, geleceklerini birleştirmek üzere gemiye biner, ancak korsanlar tarafından saldırıya uğrayarak ayrılırlar. Westley'nin öldüğünü düşünen Buttercup, büyük bir hüzne kapılır ve sonunda bir prensle evlenir. Ancak hayat, beklenmedik dönemeçlerle doludur ve Buttercup'un kaderi, onu hiç tahmin etmediği bir yolda sürükleyecektir.

4. The Sound of Music (1965)

4. The Sound of Music (1965)

IMDb: 8.1

Maria, canlı ve neşeli bir genç kadındır ve manastır hayatından sıkılmıştır. Dağlara tırmanmayı ve şarkı söylemeyi sever, bu yüzden derslerine pek katılmaz. Baş Rahibe Peggy, Maria'nın sorumluluk alması için onu yeni dul kalmış Kaptan Von Trapp'ın 7 çocuğuna bakıcı olarak gönderir. Kaptan Trapp'ın çocukları, diğer bakıcıları kaçırtacak kadar yaramazdır, ancak Maria'nın iyimserliği ve sevgi dolu tavırlarıyla onların güvenini kazanır. Bu müzikal film, Maria von Trapp'in otobiyografik romanından uyarlanmış ve en iyi yönetmen dahil olmak üzere beş dalda Oscar ödülü kazanmıştır.

3. Jaws (1975)

3. Jaws (1975)

IMDb: 8.1

'Jaws', bir sahil kasabasını tehdit eden beyaz bir köpekbalığını avlamaya çalışan bir ekibin hikayesini anlatıyor. Küçük tatil beldesi Amity Adası, obur bir köpekbalığının saldırısına uğrar. Belediye başkanı, turizmi ve kârı öne çıkardığı için olayı gizlemeye çalışır ve plajın kapatılmasını yasaklar. Ancak bir çocuğun ölümüyle birlikte halk, köpekbalığını bulmak için harekete geçmeye karar verir. Steven Spielberg'in eğlence sinemasının değerli yapıtlarından biri olarak kabul edilen bu film, zamanla bir klasik haline gelmiş ve kült statüsü kazanmıştır.

2. Jurassic Park (1993)

2. Jurassic Park (1993)

IMDb: 8.2

John Hammond, Jurassic Park adında klonlanmış dinozorlardan oluşan bir tema parkı kurar. Parka davet edilen bilim insanları ve bir avukat, dinozorları görünce şaşırır. Parkın bilim insanları, dinozor DNA'sının böceklerden alındığını ve eksikliklerin kurbağa DNA'sı ile doldurulduğunu öğrenir. Park gezisi sırasında birçok aksilik yaşanır ve elektrik kesilir. Bilgisayar programcısı Nedry, dinozor embriyolarını çalarak parkı felç eder. Elektrikler kesilir ve T-Rex parkı terk eder. Park çalışanları ve ziyaretçiler hayatta kalmak için mücadele eder. Sonunda, hayatta kalanlar parktan kaçarlar ve yardım çağrısı yaparlar.

1. Terminator 2: Judgment Day (1991)

1. Terminator 2: Judgment Day (1991)

IMDb: 8.6

2029'da, Skynet ile insanlar arasındaki savaş dünyayı yıkar. Skynet, liderleri John Connor'ı öldürmek için T-1000'i geçmişe gönderir. Direniş ise T-800'ü John'u korumak için gönderir. 1995'te, John'un annesi Sarah, Kıyamet Günü'nü engellemeye çalıştığı için akıl hastanesindedir. T-1000 John'u bulur, ancak T-800 ona yardım eder. Sarah, başlangıçta T-800'e güvenmez, ancak onun John'a dostça davrandığını görünce ikna olur. Sarah, Miles Dyson'ı öldürmeyi planlar, ancak vazgeçer. Dyson, Cyberdyne'e saldırıp Skynet'in temelini yok eder ve ölür. Sonunda, T-1000 lav çukuruna düşer ve yok olur. T-800 de kendini yok eder. Sarah ve John, umutla geleceğe doğru ilerler.

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