Filipinler'de Yaşayan Türk Çalışma Arkadaşlarına Şalgam Suyu Denetti Tepkilerini Kayda Aldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.01.2026 - 16:44

Özellikle turistik amaçla ülkemize gelen pek çok turist Türk mutfağına hayran kalarak ülkelerine dönüyor. Hatta Türk lezzetleri dünyada da yaygınlaşıyor. Ancak bazı yerli içecekler yabancıların damak tadına hitap edemeyebiliyor. Yabancılara ayran tattıran kişiler sık sık keşfetimize düşüyor. Instagram'da içerik paylaşan hazan_journey isimli bir kullanıcı da adeta Birleşmiş Milletler havası veren çalışma arkadaşlarına soframızın vazgeçilmezlerinden şalgam suyunu tattırdı. Mesai arkadaşlarının tepkilerini kaydetti.

Videoya gelen bazı yorumlar şu şekilde;

*Uzak doğunun soya sosu var tadları benzer şalgam suyuna ve acıyı çok tüketirler bence ilk defa tadım yaptılar o yüzden tuhaf gelebilir

*İzlerken canım istedi yaa. Kısmen turşu suyu zaten nasıl sevmezsiniz yaa

*Avustralyalı dayının tepkisi güzel

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
