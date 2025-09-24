Ferahlatacak Test! Sen Ne Kadar İstifçisin?
Evde kullanılmayan eşyalar biriktikçe içimiz daralır, atmaya kalksak “Lazım olur belki” cümlesi devreye girer.
Sen gerçekten minimal mi yaşıyorsun yoksa gizli bir istifçi misin? Hadi öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Dolabında kaç tane hiç giymediğin kıyafet var?
2. Marketten eve geldin. Aldığın poşetleri ne yaparsın?
3. Kullanılmayan defter, ajanda ya da boş kalem koleksiyonun var mı?
4. Ev taşıma fikri seni…
5. Evinde en çok biriktirdiğin şey hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Alışverişte “2 al 1 öde” kampanyası gördüğünde…
7. Mutfağında aynı işlevi gören 3-4 farklı alet var mı?
8. Dijital tarafta nasılsın? Telefonunda gereksiz uygulama ya da silmediğin binlerce fotoğraf var mı?
Minimalistsin!
Dengeli toplayıcı!
Gizli istifçi!
İstifçisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın