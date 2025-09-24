Ferahlatacak Test! Sen Ne Kadar İstifçisin?

Sen aslında istifçiliğin tam ortasında bir yerdesin. Bir yandan fazla eşyaların seni yormasını istemiyorsun, diğer yandan “Belki bir gün lazım olur” hissinden de tam kopamıyorsun. Dolabında hiç giymediğin bir gömlek var ama bir köşede durmasından da rahatsız değilsin. Yani sen hem “ferah bir ev” hissini seviyor hem de anılarınla bağ kurmayı bırakmıyorsun. Bir bakıma dengeli yaşıyorsun. İstifçilik hayatını ele geçirmemiş ama biraz daha dikkat etmezsen poşet çekmecesi bir gün patlama noktasına gelebilir.