Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile Deplasmanda Yenişemedi: 0-0

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaştı. Teknik direktör Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisine göre zorunlu ve taktiksel olarak 4 değişiklik yaptı. Levent Mercan UEFA listesinde olmadığı için kadroya alınmazken, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene yedekte başladı. İlk 11’de Archie Brown, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski yer aldı; kalede Ederson, savunmada Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Brown görev yaptı. Orta sahada İsmail Yüksek-Edson Alvarez ikilisi oynarken, hücum hattında Oğuz, Talisca ve Szymanski sahadaydı. Youssef En-Nesyri gol hattında yer aldı.

İki yarıda da iki takım pozisyon bulmakta zorlandı ve maç 0-0 bitti.