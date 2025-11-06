onedio
Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile Deplasmanda Yenişemedi: 0-0

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.11.2025 - 00:57

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaştı. Teknik direktör Domenico Tedesco, Beşiktaş derbisine göre zorunlu ve taktiksel olarak 4 değişiklik yaptı. Levent Mercan UEFA listesinde olmadığı için kadroya alınmazken, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene yedekte başladı. İlk 11’de Archie Brown, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski yer aldı; kalede Ederson, savunmada Semedo, Skriniar, Oosterwolde ve Brown görev yaptı. Orta sahada İsmail Yüksek-Edson Alvarez ikilisi oynarken, hücum hattında Oğuz, Talisca ve Szymanski sahadaydı. Youssef En-Nesyri gol hattında yer aldı.

İki yarıda da iki takım pozisyon bulmakta zorlandı ve maç 0-0 bitti.

İlk yarıda iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı.

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında Viktoria Plzen ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Her iki takım da önemli fırsatlar bulsa da, kaleciler Ederson ve Jedlicka gole izin vermedi. Fenerbahçe’den Talisca ve En-Nesyri, Plzen’den Adu ve Ladra etkili ataklar gerçekleştirdi ancak skor değişmedi.

İkinci yarıda değişiklikler maçı hızlandırdı ama aranan gol gelmedi.

Jhon Duran, Asensio, Fred ve Nene ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Fenerbahçe gol için zaman zaman pozisyonlar üretti ancak beklenen gol bir türlü gelmedi. 

Plzen de zaman zaman Fenerbahçe kalesini yokladı ancak Ederson ve direk gole izin vermedi. 

Son dakikalarda penaltı beklentisi ise hakem VAR'a gitmesine rağmen gerçekleşmedi. 

Maç 0-0 sona ererken Plzen puanını 8'e Fenerbahçe 7'ye yükseltti. 

Bu hafta Türk takımları olarak çıktığımız üç maçta da yenilgi yüzü görmezken toplamda 7 puan topladık.

