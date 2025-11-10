Fenerbahçe’den UEFA’ya Resmi Başvuru: Hakem Allard Lindhout İçin Soruşturma Talebi!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde karşı karşıya geldiği ve golsüz eşitlikle sonuçlanan Viktoria Plzen maçının Hollandalı hakemi Allard Lindhout için UEFA başvuru yaptığını açıkladı. Lindhout özellikle maçın son anlarında Fenerbahçe lehine vermediği penaltı kararı ile tepki çekmişti.
Fenerbahçe’nin Çekya’da Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldığı maçın hakemi Allard Lindhout’un yanlı yönetimi tepki çekmişti.
