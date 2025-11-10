onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe’den UEFA’ya Resmi Başvuru: Hakem Allard Lindhout İçin Soruşturma Talebi!

Fenerbahçe’den UEFA’ya Resmi Başvuru: Hakem Allard Lindhout İçin Soruşturma Talebi!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.11.2025 - 18:38

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde karşı karşıya geldiği ve golsüz eşitlikle sonuçlanan Viktoria Plzen maçının Hollandalı hakemi Allard Lindhout için UEFA başvuru yaptığını açıkladı. Lindhout özellikle maçın son anlarında Fenerbahçe lehine vermediği penaltı kararı ile tepki çekmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe’nin Çekya’da Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldığı maçın hakemi Allard Lindhout’un yanlı yönetimi tepki çekmişti.

Fenerbahçe’nin Çekya’da Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldığı maçın hakemi Allard Lindhout’un yanlı yönetimi tepki çekmişti.

Fenerbahçe, Hollandalı hakem için UEFA’ya başvuru yaptıklarını duyurdu.

Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzeň FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout’un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA’ya resmî başvurusunu yapmıştır.

Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA’nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir.

Süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın