Federasyon Başkanı Samuel Eto'o Aboubakar'ı Milli Takıma Rekorunu Kırmasın Diye Çağırmıyor
Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen ve kısa bir Hatayspor macerası ardından soluğu Azerbaycan'ın Neftçi Bakü kulübünde alan Vincent Aboubakar'la ilgili ortaya bir iddia atıldı. İngiliz basınından The Sun'ın iddiasına göre Kamerunlu golcünün Afrika Kupası için milli takıma davet edilmemesinin ardında federasyon başkanı ve efsane golcü Samuel Eto'o var.
Beşiktaş formasıyla iki şampiyonluğu olan Aboubakar ilginç bir iddiayla gündeme geldi.
Rekorunun kırılmasını istemiyor
