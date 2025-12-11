onedio
Federasyon Başkanı Samuel Eto'o Aboubakar'ı Milli Takıma Rekorunu Kırmasın Diye Çağırmıyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.12.2025 - 18:18

Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen ve kısa bir Hatayspor macerası ardından soluğu Azerbaycan'ın Neftçi Bakü kulübünde alan Vincent Aboubakar'la ilgili ortaya bir iddia atıldı. İngiliz basınından The Sun'ın iddiasına göre Kamerunlu golcünün Afrika Kupası için milli takıma davet edilmemesinin ardında federasyon başkanı ve efsane golcü Samuel Eto'o var.

Beşiktaş formasıyla iki şampiyonluğu olan Aboubakar ilginç bir iddiayla gündeme geldi.

Afrika Kupası için Kamerun milli takımına çağrılmayan golcü futbolcu yeni federasyon başkanı Samuel Eto'o'nun kurbanı. Milli takıma davet edilmeyen Aboubakar, Samuel Eto'o'nun futbolculuk döneminden elinde tuttuğu milli takımda en çok gol atan futbolcu rekorunu kırmaya en yakın isim.

Rekorunun kırılmasını istemiyor

Eto'o 118 maçta attığı 56 golle rekorun sahibi. En yakın rakibi Vincent Aboubakar ise 117 maç 45 golle rekora en yakın isim. Geçtiğimiz hafta başkanlığa yeniden seçilen Eto'o teknik direktör Marc Brys'i görevden alarak yerine David Pagou'yu getirmişti ve bu kararın gerekçesi olarak 'itaatsizlik' ve 'oyuncuları federasyona karşı kışkırtma' gibi sorunları göstermişti.

