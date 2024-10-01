FBI'ın Cinayetleri Çözmek İçin Kullandığı Akılalmaz Yöntem: Kot Pantolon Teorisi
FBI'ın Cinayetleri Çözmek İçin Kullandığı Akılalmaz Yöntem: Kot Pantolon Teorisi
1990'da Santa Barbara’da bir banka soygunu gerçekleştiğinde, hırsız geride çok az iz bıraktı. Ancak FBI’ın dikkatini çeken bir şey vardı: Hırsızın giydiği kot pantolon.
FBI, bu kot pantolonu bir suçluyu mahkum etmek için nasıl kullandı dersiniz? İpuçları, sanıldığı kadar basit değil ama 'jean teorisi' adalet sisteminde kendine yer bulmuş durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1990 yılında James D’Ambrosio isimli bir adam, bankayı soymakla suçlandığında FBI bir şey fark etti: D’Ambrosio’nun evinde bulunan kot pantolon, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızın giydiği pantolonla aynı görünüyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak bu benzerlik yüzeysel bir gözlemle sınırlı değildi. FBI’ın uzman tanıkları, kot pantolonun aşınma izlerinden, kıvrımlarından ve solmuş bölgelerinden hareketle, bu pantolonun aynı olduğuna kanaat getirdi.
Detaylar, tıpkı parmak izi gibi suçluyu ele verecek özgün özellikler taşıyordu. Kot pantolonun aşınma izleri, zamanla kumaşa işleyen küçük ama belirgin izler bırakır ve her pantolonun bu izleri farklı olur.
Suç yerlerinde her zaman parmak izi ya da DNA bulunmaz. Ancak kot pantolonlar, yıllar içinde bir dizi yeni kriminal teknikle FBI’ın hizmetine girdi.
Örneğin 1996 yılında Washington eyaletinde gerçekleşen bir dizi banka soygunu ve bombalı saldırı sırasında, FBI görüntü analistleri kot pantolonların aşınma izlerini inceledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak bu yöntem her zaman tartışmasız kabul edilmiyor. Bazı uzmanlar, kot pantolonların yıpranma izlerinin güvenilir bir kanıt olup olmadığı konusunda şüphelerini dile getiriyor.
Her ne kadar FBI, kot pantolonların aşınma izlerini parmak izi kadar güvenilir bir kanıt olarak sunsa da bu yöntem eleştirilerle karşı karşıya. 2020 yılında yapılan bir araştırma, kot pantolonların yıpranma izlerinin her zaman tutarlı bir şekilde kaydedilemediğini ortaya koydu.
Kıyafetlerin bükülmesi, katlanması ya da farklı açılardan çekilen fotoğraflar, aynı kot pantolonun farklı izler taşıyormuş gibi görünmesine neden olabilir
Bu nedenle kot pantolonlardaki izlerin suç çözmede ne kadar etkili olduğu hala tartışma konusu. Yine de jean teorisi, FBI’ın suçluları yakalamada bir araç olarak kullandığı yöntemler arasında yerini koruyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın