FBI'ın Cinayetleri Çözmek İçin Kullandığı Akılalmaz Yöntem: Kot Pantolon Teorisi

1990'da Santa Barbara’da bir banka soygunu gerçekleştiğinde, hırsız geride çok az iz bıraktı. Ancak FBI’ın dikkatini çeken bir şey vardı: Hırsızın giydiği kot pantolon.

FBI, bu kot pantolonu bir suçluyu mahkum etmek için nasıl kullandı dersiniz? İpuçları, sanıldığı kadar basit değil ama 'jean teorisi' adalet sisteminde kendine yer bulmuş durumda.

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