Favori Malzemene Göre Senin Gizli Mutfağın Hangi Dünya Ülkesi?

Mutfağa adım attığında aslında sadece yemek yapmıyorsun, kendini de keşfediyorsun! Kimi zaman baharatların seni uzak diyarlara götürüyor, kimi zaman da bir sebze seni yepyeni bir kültürle tanıştırıyor. Peki senin en çok sevdiğin malzemeler aslında hangi ülkenin mutfağıyla gizli bir bağ kuruyor? Birlikte öğreniyoruz!