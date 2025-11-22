onedio
Fatih’in Şerbo’dan Ayrılmasından Alina Boz ile Sıla Türkoğlu’nun Başrol Krizine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.11.2025 - 21:54

Televizyon dünyasında yine gelişmelerle dolu bir günü geride bıraktık. Yaşananları anbean aktarmıştık, bir de kaçıranlar için günün öne çıkanlarını kısa bir özetle derlemek istedik. 22 Kasım Cumartesi günü ekranlarda dikkat çeken anlar içeriğimizde!

Haydi, gelin günün en çok konuşulan başlıklarına birlikte göz atalım!

Seda Bakan ve Uğur Güneş’in başrolündeki Rüya Gibi dizisi, bir dönemlerin efsanesi olan Aile Arasında filmine benzetildi.

Demet Evgar ve Engin Günaydın’ın başrolde yer aldığı Aile Arasında filmi hala izleyicideki etkisini sürdürüyor. Oyuncuların başarısı, hikayenin güzelliği derken tekrar tekrar izlenen filmler arasında olan Aile Arasında, komedinin en sevilen örneklerinden olmuştu. Şimdiyse izleyiciler Rüya Gibi’nin fragmanını Aile Arasında’ya benzetti.

Detaylar için 👇

NOW’da başlayacak olan Doc dizisinin başrolü Alina Boz’du ancak yerine Sıla Türkoğlu gelmişti.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Alina Boz’un Doc ile TV’ye dönecek olması hayranlarını sevindirmişti. X kullanıcıları Boz’un Doc dizisinden heyecanla bahsettiği anları yeniden hatırlattı.

Detaylar için 👇

Taşacak Bu Deniz izleyicileri tarafından Oruç’a tokat atmak için bir sayfa açıldı.

Taşacak Bu Deniz hayranları Oruç’a 350 bini aşkın tokat attı. Üstelik hazırladıkları sitede hangi karakterin Oruç’a tokat atacağı da düşünülmüştü. Eleni, Adil ve Mikail karakterleri Oruç’a tokat atmak için seçilebilecek kişiler arasında yer alıyordu.

Detaylar için 👇

Geçtiğimiz gün Doğukan Güngör’ün Kızılcık Şerbeti sayfasını takip etmeyi bıraktığı fark edilmişti. Ayrılık iddiaları da hızla yayılmıştı.

Doğukan Güngör’ün Seray Kaya’nın kadroya gelişiyle birlikte yaşanan bir olaya sinirlendiği ortaya çıktı. Jenerikten Sıla Türkoğlu’nun çıkmasıyla birlikte Güngör, onun yerine kendi adının yazılacağını düşünmüş. Fakat planladığı gibi olmamış ve Seray Kaya’nın adı Sıla Türkoğlu’nun yerine yazılmış. Hal böyle olunca da Doğukan Güngör isyanını Kızılcık Şerbeti sayfasını takipten çıkarak belli etmek istemiş. Yani şu an için diziden ayrılma gibi bir durum söz konusu değil.

Detaylar için 👇

Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Asil, kazadan sağ kurtulan Doğa'yı buluyor.

Yüzü tamamen sargılı olan Doğa'nın yüzünü açtığı fragmanla beraber karakterin başka birisi tarafından canlandırılacağı iddiaları ortaya atıldı. Tabii söz konusu gelişmeyi saçma bulan Şerbo fanlarının sayısı azımsanamayacak kadar fazla.

Detaylar için 👇

Taşacak Bu Deniz'in yönetmeni Çağrı Bayrak, paylaşımıyla heyecan yarattı.

Taşacak Bu Deniz'in reyting sonuçlarına yorum yazan Çağrı Bayrak 'Asıl bölüm haftaya' yazarak beklentiyi artırdı. Seyircinin aklına ise Eleni gerçeğinin artık ortaya çıkacağı geldi. Dizide Zarife Furtuna'yı canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan yönetmen Çağrı Bayrak'a yanıt geldi.

Detaylar için 👇

21 Kasım Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 21 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı. Eleni'nin annesinin kim olduğu konusuyla merak yaratan Taşacak Bu Deniz yine reytinglerde zirveye oturdu. TRT 1'in Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, 3 kategoride de zirvede yer aldı ve kendi reytingrekorunu kırdı. Taşacak Bu Deniz 15 reytingi aşarken özetiyle bile Kızılcık Şerbeti'ni geçti.

Ayrılıkların yaşandığı ve 6 aylık zaman atlamasıyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti ise reytinglerde düşüş yaşamaya devam etti.

Detaylar için 👇

Çağatay Ulusoy’un, yıllar önce Kanal D'nin hala devam eden Arka Sokaklar dizisinde figüran olarak rol aldığı ortaya çıktı.

Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'da rol alan Çağatay Ulusoy, 'Eşref Tek' efsanesini yarattı. Yerli dizilerin aranan başrolü olan Ulusoy, kariyerinin henüz başındayken Arka Sokaklar'da ufak bir rolle karşımıza çıktı. Fakat biz bunu yıllar sonra fark ettik.

Yıllar önce Arka Sokaklar'da figüran olan Çağatay Ulusoy, Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin'in olduğu sahnede oyuncunun hemen arkasında yer almış. Restoranda oturup yemek yiyen figüran rolündeki Çağatay Ulusoy'un o halleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Detaylar için 👇

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
