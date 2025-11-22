Fatih’in Şerbo’dan Ayrılmasından Alina Boz ile Sıla Türkoğlu’nun Başrol Krizine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon dünyasında yine gelişmelerle dolu bir günü geride bıraktık. Yaşananları anbean aktarmıştık, bir de kaçıranlar için günün öne çıkanlarını kısa bir özetle derlemek istedik. 22 Kasım Cumartesi günü ekranlarda dikkat çeken anlar içeriğimizde!
Haydi, gelin günün en çok konuşulan başlıklarına birlikte göz atalım!
Seda Bakan ve Uğur Güneş’in başrolündeki Rüya Gibi dizisi, bir dönemlerin efsanesi olan Aile Arasında filmine benzetildi.
NOW’da başlayacak olan Doc dizisinin başrolü Alina Boz’du ancak yerine Sıla Türkoğlu gelmişti.
Taşacak Bu Deniz izleyicileri tarafından Oruç’a tokat atmak için bir sayfa açıldı.
Geçtiğimiz gün Doğukan Güngör’ün Kızılcık Şerbeti sayfasını takip etmeyi bıraktığı fark edilmişti. Ayrılık iddiaları da hızla yayılmıştı.
Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Asil, kazadan sağ kurtulan Doğa'yı buluyor.
Taşacak Bu Deniz'in yönetmeni Çağrı Bayrak, paylaşımıyla heyecan yarattı.
21 Kasım Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Çağatay Ulusoy’un, yıllar önce Kanal D'nin hala devam eden Arka Sokaklar dizisinde figüran olarak rol aldığı ortaya çıktı.
