Fatih’in Şerbo’dan Ayrılmasından Alina Boz ile Sıla Türkoğlu’nun Başrol Krizine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 21 Kasım Cuma reyting sonuçları açıklandı. Eleni'nin annesinin kim olduğu konusuyla merak yaratan Taşacak Bu Deniz yine reytinglerde zirveye oturdu. TRT 1'in Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz, 3 kategoride de zirvede yer aldı ve kendi reytingrekorunu kırdı. Taşacak Bu Deniz 15 reytingi aşarken özetiyle bile Kızılcık Şerbeti'ni geçti.

Ayrılıkların yaşandığı ve 6 aylık zaman atlamasıyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti ise reytinglerde düşüş yaşamaya devam etti.