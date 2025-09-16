onedio
Eylül Akşamı'nda Bülent Ortaçgil ile Bir Yolculuğa Çıkıyoruz!

Ecem Bekar
16.09.2025 - 20:03

Eylül geldi, sıcak yazın son demleri ve serin sonbaharın ilk rüzgarları… Bu akşam, dışarıda hafif bir rüzgar varsa ve sen de keyifli bir müzik arayışındaysan, Bülent Ortaçgil tam aradığın isim.

Eylül Akşamı

Bu Su Hiç Durmaz

Benimle Oynar Mısın?

Olmalı mı Olmamalı mı

Mavi Kuş

Denize Doğru

Aşk Var

Yağmur

Değirmenler

Sana Geldim

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
