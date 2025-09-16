Eylül Akşamı'nda Bülent Ortaçgil ile Bir Yolculuğa Çıkıyoruz!
Eylül geldi, sıcak yazın son demleri ve serin sonbaharın ilk rüzgarları… Bu akşam, dışarıda hafif bir rüzgar varsa ve sen de keyifli bir müzik arayışındaysan, Bülent Ortaçgil tam aradığın isim.
Eylül Akşamı
Bu Su Hiç Durmaz
Benimle Oynar Mısın?
Olmalı mı Olmamalı mı
Mavi Kuş
Denize Doğru
Aşk Var
Yağmur
Değirmenler
Sana Geldim
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
