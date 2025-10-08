Evinin Enerjisini Temizleyecek 10 Basit Ritüel
Bazen evimizde otururken üstümüzde büyük bir ağırlık hissederiz ve evin bu enerjisi tüm ruh halimizi etkiler. Bu enerjiyi tetikleyen birçok faktör olsa da, önemli olan bundan nasıl kurtulabileceğimiz... Bu listede evinizin enerjisini değiştirmenizde size yardımcı olacak birbirinden etkili yöntemleri paylaşıyoruz!
1. Birinci kural: Temiz hava.
2. Tütsü yakmayı deneyin.
3. Yerleri tuzlu su ile temizleyin.
4. Sesle arındırma hiç duydunuz mu?
5. Evinizde mutlaka bitki bulundurun.
6. Evdeki fazlalıklardan hemen kurtulun!
7. Her zaman niyetlerini dışa vur!
8. Kristallerin gücüne inanın.
9. Mum ışığı da evinize ferahlık katar.
10. Eski yöntemler de oldukça huzur vericidir.
