Evini Minimalist Hale Getirecek 12 Değişiklik

Minimalist bir evde dekorasyon, gözü yormayacak şekilde planlanmalı. O yüzden her köşeye bir biblo, her duvara bir tablo koymak yerine evinde az ama öz parçalara yer vererek daha sofistike ve ferah bir ortam yaratabilirsin. Unutma, her şeyin fazlası karmaşa yaratır!