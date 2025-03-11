Evini Minimalist Hale Getirecek 12 Değişiklik
Evini Minimalist Hale Getirecek 12 Değişiklik
Evinde sürekli dağınıklıktan şikayet ediyorsan ve gereksiz eşyalardan bunalmış hissediyorsan minimalist yaşam tam sana göre! Hem ferah hem de düzenli bir alan yaratmak için yapabileceğin basit ama etkili değişiklikleri senin için derledik. İşte evini sadeleştirmenin ve huzuru yakalamanın 12 kolay yolu!
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1. İşe fazlalıklardan kurtularak başla.
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2. Tek bir dekorasyon tarzı belirle.
3. Gereksiz dekoratif objeleri kaldır.
4. Açık renkleri tercih et.
5. Açık alanları koru.
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6. Az sayıda ama kaliteli ürünler kullan.
7. Fonksiyonel mobilyalara yönel.
8. Kıyafet dolabını unutma.
9. Sürekli düzenleme alışkanlığı kazan.
10. Daha az daha büyük sanat eserleri koy.
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11. Kağıt yığınlarından kurtul.
12. Sade ve kullanışlı depolama alanları kullan.
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