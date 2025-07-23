Evine ve Hayatına Huzur Getirecek 11 Temiz Yaşam Felsefesi
Temiz bir yaşam sadece düzenli dolaplar veya parlayan zeminlerden ibaret değil, evde huzuru bulmak bazen de fazlalıklardan kurtulmakla başlar. Bu içerikte, evine ve hayatına ferahlık katacak 11 pratik ve ilham verici temiz yaşam felsefesini bir araya getirdik. Hazırsan başlayalım!
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1. Her eşyanın bir yeri olsun!
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2. Kullanmadığın eşyaları ayıkla.
3. Her gün 10 dakikanı temizliğe ayırmayı dene.
4. Doğal temizlik ürünleri kullanmaya çalış.
5. Dijitalde de sadeleşmeye git.
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6. Rutinler oluştur.
7. Odalarında bitkilere yer ver.
8. Görüntü kirliliğini azalt.
9. Bir şey almadan önce iki kere düşün.
10. Açık renkler kullan.
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11. Evde kendine ait bir alan aç.
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İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
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