Evine ve Hayatına Huzur Getirecek 11 Temiz Yaşam Felsefesi

Evde ne kadar çok eşya varsa o kadar çok toz ve bir o kadar da düzenleme derdi olur. “Bir gün giyerim.” veya “Bunu atamam, hatırası var.” diyerek tuttuğun o eşyalar aslında evinde ve zihninde yer kaplamaktan başka bir işleve sahip değil. O yüzden, daha fazla oyalanmadan giymediğin kıyafetleri ve kullanmadığın eşyaları seçmeye başlaman en iyisi!