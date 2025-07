Evine ve Hayatına Huzur Getirecek 11 Temiz Yaşam Felsefesi

Her duvar tablo dolu, her raf bibloyla kaplı ve her masanın üstü eşyayla doluysa... Bir yerden sonra odalar üstüne üstüne gelmeye başlar. Görsel kalabalık zihinsel yorgunluk yaratır, bu yüzden her boş alana bir eşya koymak zorunda değilsin. Bazı duvarları boş bırakmak ve masaların üstündeki fazla eşya kalabalığından kurtulmak hem gözünü yormaz hem de temizlikte işini kolaylaştırır.