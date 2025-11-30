Evimiz Temiz ve Topluyken Daha Huzurlu Olmamızın Bilimsel Nedeni
Evimiz temiz olduğunda içimiz bir ferahlamıyor mu? Böyle evi derleyip topladığımız zamanlarda yaşadığımız rahatlamanın bir nedeni var elbette. Peki nedir bunun nedeni, bakalım mı?
Düzensiz ve dağınık evler, hepimizi huzursuz ediyor.
Düzensizlik beynimizde yarım kalmışlık hissi uyandırıyor.
Etraf dağınık olduğunda zihnen sakinleşmek mümkün olmuyor.
Düzen aynı zamanda belirsizliğin tersi demek!
