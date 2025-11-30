onedio
Evimiz Temiz ve Topluyken Daha Huzurlu Olmamızın Bilimsel Nedeni

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
30.11.2025 - 12:31

Evimiz temiz olduğunda içimiz bir ferahlamıyor mu? Böyle evi derleyip topladığımız zamanlarda yaşadığımız rahatlamanın bir nedeni var elbette. Peki nedir bunun nedeni, bakalım mı?

Düzensiz ve dağınık evler, hepimizi huzursuz ediyor.

Bunun birçok nedeni var elbette. Dağınık eşyaların getirdiği stresi fark etmesek de aslında beynimizi çok yoruyor. Bunun bilimsel bir temeli bile var biliyor musun?

Düzensizlik beynimizde yarım kalmışlık hissi uyandırıyor.

Yani her dağınıklığı gördüğünde beynimiz onu yarım kalmış bir iş olarak görüyor ve tamamlamak istiyor. Beyin sürekli onu tamamlamak istediği için dikkati hep oraya kayıyor. Ama toplanıp düzen sağlandığında ise ödül almışçasına beyin mutlu oluyor. Yani bir şeyi başarmanın rahatlığını yaşıyor. 

Düzensizlik, stres hormonunu da yükseltiyor.

Dağınık eşyalar sadece beyinde yarım kalmış hissi uyandırmıyor, bunun yanında stres seviyesini de yükseltiyor. Etraftaki dağınıklıklar beyin tarafından tehdit görülüyor ve beyin sürekli bu tehdidi ortadan kaldırmaya çalışıyor. 

Temiz ve düzenli bir alan ise tam tersi!

Yani evin düzenli ve tertipli olduğunda beynin huzur buluyor desek yeridir. Temiz ve düzenli evini gördüğün her an beynin her şeyin kontrol altında olduğunu hissediyor ve rahatlıyor.

Etraf dağınık olduğunda zihnen sakinleşmek mümkün olmuyor.

Beynimizi sakinleştirmek aslında etrafımızı sakinleştirmekten geçiyor. Eğer ev dağınıksa eşyaların fazlalığına zihnimiz daha çok odaklanıyor. Ama düzenli ve daha az eşyanın olduğu yerlerde beynin de sakinleşerek huzur buluyor. 

Zaten düzenli ortamda daha iyi çalışmanın nedeni de bu!

Çünkü beyin sade ve her şeyin düzenli göründüğü ortamlarda daha verimli çalışıyor. Masanı ne zaman temizlesen daha iyi çalışman rastlantı değil yani, bilimsel bir temeli var.

Her gün bir sürü karar veriyoruz, öyle değil mi?

Bunların birçoğunu fark etmiyoruz bile. Giyeceğimiz kıyafetten yemek yerken oturacağımız masaya kadar her verdiğimiz karar aslında beynimiz için oldukça yorucu. Dağınık mekanlarda bu kararları verirken beyin daha fazla çalışıyor. 

Ev düzenli olduğunda ise bu karar yorgunluğu olabildiğince azalıyor.

Çünkü günlük yaşamda vermek zorunda olduğu kararlara ek bir de neyin nerede olduğunu bulmaya çalışıyor. Dağınıklığın getirdiği karmaşayla uğraşan beyin dolayısıyla daha çok yoruluyor. Ama düzenli evlerde bu olmuyor işte.

Düzen aynı zamanda belirsizliğin tersi demek!

Beyinlerimiz için öngörülemez olan her şey tehlikelidir. Öngörülemeyen hiçbir şeyden hoşlanmayan beyinler için dağınık ortamlar belirsizlik yaratan yerler aslında. O yüzden her şeyin düzenli olduğu evlerden beynimiz burada sürpriz yok, her şey kontrolde mesajı alıyor. 

Temizliğin kokusu da beynimiz için güvenli alan demek.

Tertemiz sabun kokan bir ev her zaman güzel ve iyi duyguları çağrıştırır. O yüzden temiz görünen ve mis gibi kokan evi güvenli ve doğru olarak kodlarız. Yani evin temizliği sadece görsel olarak değil, koku olarak da beynimizde güzel şeyleri çağrıştırır.

