Evimiz Temiz ve Topluyken Daha Huzurlu Olmamızın Bilimsel Nedeni

Yani her dağınıklığı gördüğünde beynimiz onu yarım kalmış bir iş olarak görüyor ve tamamlamak istiyor. Beyin sürekli onu tamamlamak istediği için dikkati hep oraya kayıyor. Ama toplanıp düzen sağlandığında ise ödül almışçasına beyin mutlu oluyor. Yani bir şeyi başarmanın rahatlığını yaşıyor.

Düzensizlik, stres hormonunu da yükseltiyor.

Dağınık eşyalar sadece beyinde yarım kalmış hissi uyandırmıyor, bunun yanında stres seviyesini de yükseltiyor. Etraftaki dağınıklıklar beyin tarafından tehdit görülüyor ve beyin sürekli bu tehdidi ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Temiz ve düzenli bir alan ise tam tersi!

Yani evin düzenli ve tertipli olduğunda beynin huzur buluyor desek yeridir. Temiz ve düzenli evini gördüğün her an beynin her şeyin kontrol altında olduğunu hissediyor ve rahatlıyor.