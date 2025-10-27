Evet/Hayır Testine Göre Sevilecek Biri misin?
Bazen “sevilen” olmak, sadece güzel sözler ya da davranışlardan fazlasını gerektirir. Peki, senin karşındakilere verdiğin sinyaller ne kadar güçlü? Sevgi dolu biri olarak mı görülüyorsun yoksa mesafeli mi? Bu basit Evet/Hayır testi, senin ne kadar sevilecek biri olduğunu ortaya çıkaracak.
Hazırsan, başlayalım!
1. İnsanların duygularını önemsediğini düşünüyor musun?
2. Hatalı olduğunu fark ettiğinde özür diler misin?
3. Yakın çevrene destek olmak için çaba gösterir misin?
4. Eleştiri aldığında hemen savunmaya geçmeden dinler misin?
5. Biriyle tartışırken empati kurmaya çalışır mısın?
6. Paylaşmayı ve birlikte zaman geçirmeyi sever misin?
7. Bazen kendi mutluluğundan önce başkalarını düşünür müsün?
8. Mizah anlayışınla insanları güldürebildiğini düşünüyor musun?
9. Yalnızca işine geldiğinde değil, her zaman dürüst olur musun?
10. Birinin yanında kendisi gibi olmasını sağlar mısın?
Sevilecek Biri Olduğun Kesin!
Sevilmeyecek biri değilsin ama insanlarla zor anlaşıyorsun!
Test
