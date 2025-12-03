Evde En Sevdiğin Aktivite Ne?

onedio
Begüm
03.12.2025 - 11:13

Evde yapmayı en sevdiğin o aktivite ne? Dur söyleme çünkü biz tahmin ediyoruz. Yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Evde nasıl vakit geçirdiğini, alışkanlıklarını anlat biz de neyi sevdiğini söyleyelim. Hadi bakalım, hazırsan başlıyoruz. Sonucunu yorumlara yazmayı unutma!

1. Evde en sık yaptığın şey bunlardan hangisi?

2. Evde vakit geçirirken seni en çok hangisi mutlu ediyor?

3. Mutfakta sık sık vakit geçirir misin?

4. Evde temizlik günü geldiğinde…

5. Evin hangi köşesi en çok senin?

6. Evin dağınık olması seni rahatsız ediyor mu?

7. Evinin vazgeçilmez eşyası nedir?

8. Evde misafir ağırlamayı seviyor musun?

Senin ruhun temizlikle arınıyor resmen...

Senin için “ev” huzurun, düzenin ve kontrolün merkezi resmen. Dağınıklık seni rahatsız ediyor hem de baya... Diğer yandan temizlik senin için sadece görev değil, terapi gibi bir şey. Bir şeyleri düzenledikçe zihnin de açılıyor, ferahlıyorsun. Sade, ferah ve temiz bir ev senin enerjini yükseltiyor anında.

Yemek yapmak tabii ki!

Senin evinin kalbi mutfakta atıyor resmen! Yeni tarifler denemek, masa kurmak, tatları birleştirmek senin için hem keyif hem ifade biçimi. Resmen mutfağa girmeden yaşayamazsın bile diyebiliriz. Yemek senin dilin, paylaşmaksa en güzel iletişimin. Fırından çıkan kokular, karıştırılan soslar, renkli tabaklar… İşte seni rahatlatan şeyler tam olarak bunlar!

Koltuk ve battaniye yeter...

Senin için ev, dünyanın gürültüsünden kaçış noktası. Ne zaman yorulsan hemen evine gitmek istiyorsun. Rahat bir köşe, sevdiğin müzik, sıcak bir içecek… Hepsi küçük mutluluklarının parçası ve onlardan kolay kolay da vazgeçemiyorsun. Kendine vakit ayırmak senin için lüks değil, ihtiyaç olmuş resmen. Loş ışık, mum kokusu, battaniye... Bunlar işte senin huzur üçlün!

Üretmeden olmaz...

Senin evin bir fikir laboratuvarı gibi resmen! Kimi zaman defterlerle dolu bir masa, kimi zaman boya kokusu ya da bilgisayar ekranında yeni bir proje… Rutinlerden sıkılıyorsun işte tam bu anlarda ancak yeni bir şeyler üretmekle rahatlıyorsun. Kendini ifade etmenin yolu senin için yeni bir şeyler üretmek!

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
