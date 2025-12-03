Evde En Sevdiğin Aktivite Ne?
Evde yapmayı en sevdiğin o aktivite ne? Dur söyleme çünkü biz tahmin ediyoruz. Yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Evde nasıl vakit geçirdiğini, alışkanlıklarını anlat biz de neyi sevdiğini söyleyelim. Hadi bakalım, hazırsan başlıyoruz. Sonucunu yorumlara yazmayı unutma!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Evde en sık yaptığın şey bunlardan hangisi?
2. Evde vakit geçirirken seni en çok hangisi mutlu ediyor?
3. Mutfakta sık sık vakit geçirir misin?
4. Evde temizlik günü geldiğinde…
5. Evin hangi köşesi en çok senin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Evin dağınık olması seni rahatsız ediyor mu?
7. Evinin vazgeçilmez eşyası nedir?
8. Evde misafir ağırlamayı seviyor musun?
Senin ruhun temizlikle arınıyor resmen...
Yemek yapmak tabii ki!
Koltuk ve battaniye yeter...
Üretmeden olmaz...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın