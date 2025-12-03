Evde En Sevdiğin Aktivite Ne?

Senin için “ev” huzurun, düzenin ve kontrolün merkezi resmen. Dağınıklık seni rahatsız ediyor hem de baya... Diğer yandan temizlik senin için sadece görev değil, terapi gibi bir şey. Bir şeyleri düzenledikçe zihnin de açılıyor, ferahlıyorsun. Sade, ferah ve temiz bir ev senin enerjini yükseltiyor anında.