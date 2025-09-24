onedio
Ev Sahibinin Attığı Rica E-Postasını Paylaşan Kullanıcı Birçok Kişinin Sinirini Zıplattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.09.2025 - 13:12

Günümüzde ev almak epey zorlaştı biliyorsunuz ki, birçok insanın zaten kıt kanaat geçindiği bu dönemlerde ev sahiplerinin garip istekleri zaman zaman önümüze düşüyor. X'te ev sahibinin, kendisinden peyzaj yapmasını istediği e-postayı paylaşan bir kullanıcı, birçok kişinin sinirini zıplattı. 

Gelin hem o e-postaya hem de sosyal medya ahalisinin tepkisine bakalım...

Bahsi geçen tweet aşağıda yer alıyor.👇🏻

twitter.com

Böyle bir mailin ardından pek çok kişi tepki göstermekten geri durmadı tabii.

twitter.com

Goygoya vuranlar da olmadı değil.

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Maalesef durum bu.

twitter.com
👇🏻

twitter.com

Tam olarak öyle bir vibe veriyor gerçekten.

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Gelen tepkilere, tepki verenler de olmadı desek yalan olur. Peki sizin düşünceniz ne? Yorumlarda bekliyoruz...

twitter.com

