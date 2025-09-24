Ev Sahibinin Attığı Rica E-Postasını Paylaşan Kullanıcı Birçok Kişinin Sinirini Zıplattı
Günümüzde ev almak epey zorlaştı biliyorsunuz ki, birçok insanın zaten kıt kanaat geçindiği bu dönemlerde ev sahiplerinin garip istekleri zaman zaman önümüze düşüyor. X'te ev sahibinin, kendisinden peyzaj yapmasını istediği e-postayı paylaşan bir kullanıcı, birçok kişinin sinirini zıplattı.
Gelin hem o e-postaya hem de sosyal medya ahalisinin tepkisine bakalım...
Bahsi geçen tweet aşağıda yer alıyor.👇🏻
Böyle bir mailin ardından pek çok kişi tepki göstermekten geri durmadı tabii.
Goygoya vuranlar da olmadı değil.
👇🏻
Maalesef durum bu.
👇🏻
Tam olarak öyle bir vibe veriyor gerçekten.
👇🏻
Gelen tepkilere, tepki verenler de olmadı desek yalan olur. Peki sizin düşünceniz ne? Yorumlarda bekliyoruz...
