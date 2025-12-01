onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Ev İşleri Sırasında Yaptığımız 10 Büyük Hata

etiket Ev İşleri Sırasında Yaptığımız 10 Büyük Hata

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
01.12.2025 - 11:31

Evde temizlik yaparken hepimizin yaptığı bazı yanlışlar var. Genelde alışkanlığımız olan bu yanlışları pratik diye yapıyoruz ama aslında hem işleri zorlaştırıyoruz hem de temizliği tam anlamıyla yapamıyoruz. Peki nedir bu yanlışlar biliyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Aynı bezi her yere kullanmıyorsundur umarız!

Sen yapmasan bile bu çok yaygın bir şey. Hazır elimde bez var diye çoğu insan birçok yeri aynı bezle siliyor. Farklı yerlere aynı bezi kullanmak mikropların kullandığın kadar yere yayılmasına neden oluyor. Bu yüzden özellikle mutfak yüzeylerini silerken ekstra bir dikkat gerekiyor.

2. Kimyasallarla oyun olmaz!

Evde temizlik yaparken çamaşır suyuyla başka şeyleri karıştıran kişileri duymuşsundur. Daha temiz olması için yapılan bu karışım aslında oldukça tehlikeli. İçeriklerini bilmediğin malzemeleri birbirine karıştırırken çok dikkatli olmalısın. Sonuçta sen kimyacı değilsin, öyle değil mi?

3. Elektronik eşya temizliğine çok dikkat etmelisin.

Elektronik eşyaları temizlemek için özel losyonlar gerekiyor. Bezi ıslatıp öyle foşur foşur elektronik cihazları temizleyemezsin. Televizyon, bilgisayar ya da başka elektronik cihazlar varsa temizliği için özel losyon almalı ve bu şekilde temizlemelisin.

4. Süpürge yapmadan önce toz alma şart!

Evde temizlik yaparken her şeyin bir sıralaması olmalı. Önce tozları almak gerekiyor mesela. Tozları almadan evi süpürmeye ya da silmeye kalkarsan o zaman toz aldığın zaman tekrar her yer toz olacağı için süpürmenin ya da silmenin anlamı kalmayacaktır.

5. Bulaşık makinesine her şeyi atmamak gerek.

Bizim genel bilgimiz bulaşık makinesine her şey atılıp yıkanabilir ama aslında bu doğru değil. Çünkü bazı şeyler asla bulaşık makinesine girmemeli. Ahşap ürünleri mesela bulaşık makinesinde yıkamamak gerekiyor. Yine bazı plastikler de bulaşık makinesine atılamıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Çamaşır makinesini ne kadar dolduruyorsun?

Çamaşır makinesinin belli bir kapasitesi var ve dolayısıyla bunun üzerine çıkılmaması gerekiyor. Makineyi fazla doldurduğunda makine istenilen gibi yıkayamıyor. Aynı zamanda fazla doldurma motoru da zorluyor.  Artık çoğu makinede fazla dolum olduğunda uyarı sistemi var. Bu sayede fazla doldurup doldurmadığını anlayabiliyorsun.

7. Temizlik bezlerini kullandıktan sonra mutlaka kurutmalısın.

Evi temizlerken kullandığın bezi yıkamadan zaten kullanmaman gerektiğini biliyorsundur. Ama yıkadıktan sonra da hemen kullanmaman daha iyi. Yani bezi yıkadıktan sonra kurutman gerekiyor. Çünkü ıslak bıraktığın bezler bakteri üretmeye devam ediyor.

8. Ahşap yüzeyleri fazla suya maruz bırakmamak gerek.

Ahşap parkeler ve yüzeyler suya karşı çok dayanıklı değiller. Bu yüzden temizlik yaparken ahşap yüzeyler varsa bol su kullanmamalısın. Çünkü fazla su ahşaplarda şişmeye neden olabiliyor. Eğer böyle yüzeylere sahipsen nemli bir bezle silmek yeterli olacaktır.

9. Temizlik bittikten sonra ortamı havalandırman da gerekiyor.

Temizliğini güzelce yapıp bitirdin. Yapman gereken son bir şey var. O da camları açıp ortamı güzelce havalandırmak. Temizlik sonrası havalandırma yapmazsan kullandığın kimyasal ürünler solunum yollarını rahatsız edebilir. Bunun için yapman gereken basit asında, 15-20 dakika camları açman yeter.

10. Sürekli temizlik yapmak da iyi değil.

Tabii ki temizlik yapmak gerekiyor ama sürekli sert kimyasallarla sildiğin yerler bir süre sonra aşınacaktır. Bu şekilde yaptığın temizlik sonrasında yüzeyler aşınmaya başlıyor. O yüzden doğru sıklıkta ve doğru ürünlerle temizlik yapman çok önemli.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın