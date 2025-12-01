Ev İşleri Sırasında Yaptığımız 10 Büyük Hata
Evde temizlik yaparken hepimizin yaptığı bazı yanlışlar var. Genelde alışkanlığımız olan bu yanlışları pratik diye yapıyoruz ama aslında hem işleri zorlaştırıyoruz hem de temizliği tam anlamıyla yapamıyoruz. Peki nedir bu yanlışlar biliyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Aynı bezi her yere kullanmıyorsundur umarız!
2. Kimyasallarla oyun olmaz!
3. Elektronik eşya temizliğine çok dikkat etmelisin.
4. Süpürge yapmadan önce toz alma şart!
5. Bulaşık makinesine her şeyi atmamak gerek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Çamaşır makinesini ne kadar dolduruyorsun?
7. Temizlik bezlerini kullandıktan sonra mutlaka kurutmalısın.
8. Ahşap yüzeyleri fazla suya maruz bırakmamak gerek.
9. Temizlik bittikten sonra ortamı havalandırman da gerekiyor.
10. Sürekli temizlik yapmak da iyi değil.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın