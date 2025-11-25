Ev Dekoruna Göre İç Dünyan Ne Kadar Karışık?
Evinizin dekorasyon stili, sizin hakkınızda çok şey anlatır. Peki ya iç dünyanızın ne kadar karmaşık olduğunu? Evinizin dekorasyonu, belki de hiç düşünmediğiniz bir şekilde, ruh halinizi, kişiliğinizi ve hatta iç dünyanızın ne kadar karışık olduğunu yansıtabilir. Evinizin her köşesi, sizin hakkınızda bir hikaye anlatır. O sevdiğiniz renkler, belki de sizin ne kadar enerjik veya sakin olduğunuzu gösterir. Ya da o karmaşık duvar kağıdı, belki de iç dünyanızın ne kadar karışık olduğunu...
1. Öncelikle evine ilk girdiğinde seni ne karşılasın istersin?
2. Bir salon takımı seç bakalım!
3. Mutfak tercihin nasıl olur peki?
4. Yatak odası için de seçimini yapar mısın?
5. Giyinme odası için ne düşünüyorsun?
6. Peki evinde nasıl bir kitaplık yer almalı?
7. Balkon dekorasyonunu nasıl istersin?
8. Son olarak bahçe tasarımında ne düşünüyorsun?
İç dünyan çok az karışık!
İç dünyan orta derecede karışık!
İç dünyan çok karışık!
