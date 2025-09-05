Eski Defterleri Açıyoruz: Lisede Kimdin?
Lise yılları… Kiminin hafızasında tatlı bir tebessümle, kiminin zihninde bolca dram ve macerayla yer eder. O dönem, kim olduğumuzu, neye önem verdiğimizi ve hayata nasıl baktığımızı şekillendiren en özel zamanlardan biridir. Peki sen lisede kimdin? Herkesin gözdesi popüler tip mi, derslerde parlayan çalışkan mı, yoksa her şeyden biraz uzakta kendi dünyasında takılan gizemli biri mi? Gel, eski defterleri açalım ve lise yıllarındaki asıl kimliğini ortaya çıkaralım!
Hadi teste!
1. Lisede teneffüslerde genellikle neredeydin?
2. En sevdiğin ders hangisiydi?
3. Okul çıkışı en çok ne yapardın?
4. Lise karnende en çok hangi not vardı?
5. Lisede tarzını nasıl tanımlardın?
6. Lisedeki öğretmenlerin seni nasıl tanımlardı?
7. Okulda hangi etkinliklere katılırdın?
8. Sınıfta hangi sıralarda otururdun?
9. Lisede arkadaş grubun nasıldı?
10. Lisede aşk hayatın nasıldı?
Sen lisenin popüleriymişsin!
Sen lisenin çalışkanıymışsın!
Sen lisenin gizemli kişiliğiymişsin!
Sen lisenin enerji bombasıymışsın!
