Eski Defterleri Açıyoruz: Lisede Kimdin?

İnci Döşer
İnci Döşer
05.09.2025 - 17:02

Lise yılları… Kiminin hafızasında tatlı bir tebessümle, kiminin zihninde bolca dram ve macerayla yer eder. O dönem, kim olduğumuzu, neye önem verdiğimizi ve hayata nasıl baktığımızı şekillendiren en özel zamanlardan biridir. Peki sen lisede kimdin? Herkesin gözdesi popüler tip mi, derslerde parlayan çalışkan mı, yoksa her şeyden biraz uzakta kendi dünyasında takılan gizemli biri mi? Gel, eski defterleri açalım ve lise yıllarındaki asıl kimliğini ortaya çıkaralım!

Hadi teste!

1. Lisede teneffüslerde genellikle neredeydin?

2. En sevdiğin ders hangisiydi?

3. Okul çıkışı en çok ne yapardın?

4. Lise karnende en çok hangi not vardı?

5. Lisede tarzını nasıl tanımlardın?

6. Lisedeki öğretmenlerin seni nasıl tanımlardı?

7. Okulda hangi etkinliklere katılırdın?

8. Sınıfta hangi sıralarda otururdun?

9. Lisede arkadaş grubun nasıldı?

10. Lisede aşk hayatın nasıldı?

Sen lisenin popüleriymişsin!

Sen lisede herkesin tanıdığı, enerjik ve sosyal insandın. Çevrendeki insanlar seni eğlenceli kişiliğinle hatırlıyor. İnsan ilişkilerinde çok başarılıydın, bu yüzden asla yalnız kalmadın. Ama bazen başkalarının gözüne hoş görünme çaban, seni kendi isteklerinden uzaklaştırmış olabilir. Yine de, lisede yıldız gibi parlayan tarafın hayatına hâlâ enerji katıyor.

Sen lisenin çalışkanıymışsın!

Sen lisede derslere odaklı, hedefleri olan ve çok çalışkan biriydin. Sınavlarda başarılı olmak senin için en büyük motivasyondu. Öğretmenlerin seni takdir eder, arkadaşların ise “dersine çok düşkün” biri olarak tanımlardı. Zaman zaman sosyal hayatı kaçırmış olabilirsin ama bugün elde ettiklerinle bunun karşılığını fazlasıyla alıyorsun.

Sen lisenin gizemli kişiliğiymişsin!

Sen lisede kendi dünyasında yaşayan, fazla dikkat çekmeyen ama çok derin bir kişiliğe sahiptin. İnsanlar seni tam anlamıyla çözemezdi. Sessizliğin çoğu zaman yanlış anlaşılsa da aslında gözlem yapıyor ve çevrendeki her şeyi fark ediyordun. Bu özellik sana güçlü bir sezgi ve bağımsızlık kazandırdı. Bugün bile o “gizem” havasını koruyorsun.

Sen lisenin enerji bombasıymışsın!

Sen lisede hayatı fazla kasmayan, günü gününe yaşayan enerjik tiptin. Arkadaşlarınla vakit geçirmek, eğlenmek ve anın tadını çıkarmak senin için her şeyden önce gelirdi. Derslerde çok disiplinli olmasan da çevrendeki insanlar seni eğlenceli kişiliğinle seviyordu. Bu rahat tavrın bazen sorunlar çıkarsa da seni hayatta daha esnek ve mutlu biri yaptı.

İnci Döşer
