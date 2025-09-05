Eski Defterleri Açıyoruz: Lisede Kimdin?

Sen lisede kendi dünyasında yaşayan, fazla dikkat çekmeyen ama çok derin bir kişiliğe sahiptin. İnsanlar seni tam anlamıyla çözemezdi. Sessizliğin çoğu zaman yanlış anlaşılsa da aslında gözlem yapıyor ve çevrendeki her şeyi fark ediyordun. Bu özellik sana güçlü bir sezgi ve bağımsızlık kazandırdı. Bugün bile o “gizem” havasını koruyorsun.