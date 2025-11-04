onedio
Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Havası En Kirli Şehirleri Açıkladı

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Havası En Kirli Şehirleri Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.11.2025 - 17:33

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı ve 23.Dönem Hatay Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Öztürk Türkiye ve özellikle İstanbul'daki hava kirliliğine değindi. Hava kirliliğine dair alınacak önlemleri sıraladı. Ayrıca Türkiye'de hava kirliliğinin en yüksek olduğu illeri açıkladı. İstanbul'daki hava kirliliğinin en yoğun olduğu ilçeleri sıraladı ve bu ilçelerin neden sağlıksız olduğunu da anlattı.

Öztürk'ün İstanbullulara uyarıları şöyle;

Öztürk'ün İstanbullulara uyarıları şöyle;

'İstanbul Havası Sağlıksız.

İnversiyon kirli havanın dağılmasına engel oluyor.

Sabah saatlerinde yoğun trafik ulaşım kaynaklı hava kirliliğini engelliyor.

Dışarıda yürüyüş yapmayınız, bisiklete binmeyiniz.

Araçların iç hava sirkülasyonunu çalıştırmalı. Araçın pencereleri kesinlikle açılmamalı.

Maskesiz dışarı çıkılmamalı.

Bu hava solunum hastalığı olanlar, çocuklar, hamile kadınlar ve yaşlılar için çok zararlıdır.

Bu havada sigara içmeyenler dahi sigaradan daha tehlikeli hava soluyorlar.'

3 Kasım 2025 tarihli hava durumunu yorumladı

3 Kasım 2025 tarihli hava durumunu yorumladı

'İstanbul'da hava kirliliği sağlıksız durumdadır.

Kalp sorunları olanlar için yüksek riskli hava.

Şiddetli göğüs ağrısı, şiddetli yorgunluk, düzensiz kalp atışları, nefes almada zorluk ve en ufak fiziksel aktiviteyle kötüleşen semptomlar gibi ciddi semptomlar.

Yapılması gerekenler :

✅ Maruziyeti en aza indirmek için evde kalın ve açık hava aktivitelerinden kaçının.

✅ Reçeteli ilaçlarınızı kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun ve kullanın.'

✅ Sakin bir ortam sağlayın ve stresli aktivitelerden kaçının.

Yapılmaması gerekenler :

❌Ağır kaldırma veya egzersiz yapın.

❌Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı gibi belirtileri görmezden gelin.

❌Sigara içmeyin veya kendinizi kirletici maddelere maruz bırakmayın.

İstanbul'un en kirli bölgeleri hangileri?

İstanbul'un en kirli bölgeleri hangileri?

'İstanbul'da havası en kirli bölge, Bostancı- Avrasya tuneli arasıdır. Fikirtepe'de duvar gibi binalar, yoğun trafik hava kirliliğini tetiklemektedir.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de hava kirliliği sıralamasında ise Karabük alarm veriyor.

Türkiye'de hava kirliliği sıralamasında ise Karabük alarm veriyor.
twitter.com

Karabük'ün endüstri bölgesi olan Çayırova ve Bandırma izliyor. İstanbul ise ortalama olarak dördüncü sırada.

