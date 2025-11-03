onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Trabzon'dan Rusya'ya Feribot Seferleri Yıllar Sonra Yeniden Başladı

Trabzon'dan Rusya'ya Feribot Seferleri Yıllar Sonra Yeniden Başladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
03.11.2025 - 14:44

Trabzon'dan Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki illerinden Soçi arasındaki feribot seferleri 14 yıl aradan sonra yeniden başladı. 61saat'in haberine göre iki ülke arasındaki seferlerle hem ticari hem turizm köprüleri kurulması amaçlanıyor. Seferler haftanın iki günü Soçi, iki günü Trabzon'dan başlayacak. Çarşamba ve Pazar günleri Trabzon, Perşembe ve Pazartesi günleri ise Soçi'den kalkacak feribot karşı limanlara sabah saatlerinde varmış olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yolculuk 12 saat sürüyor

Yolculuk 12 saat sürüyor

2011'den beri ilk kez gerçekleşecek seferlerlerin iki ülke arasında köprü olacağı vurgulanıyor. 550 yolcu, 150 mürettebat ve 220 binek araç kapasiteli gemiye büyük talep olduğu belirtiliyor.

Bilet fiyatları ve vize durumu

Bilet fiyatları ve vize durumu

Bilet fiyatları araçlar için 500 dolar, suit odalar için 220 dolar olarak belirlendi. Oturarak gidecek yolculardan 70 dolar alınırken ve 4 kişilik kamaralarda kişi başı ücret 90 $ olarak belirlendi.

Rus turistler Türkiye'ye girerken vizeden muaf. Ancak Türk vatandaşları da online vize'nin yanında 10 15 kişilik gruplarla vizeden muaf olabilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın