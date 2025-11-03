Leyla ile Mecnun'un Çekildiği Ev Bir İlan Sitesinde Satılığa Çıkarıldı

TRT'de yayınlandığı dönemde fenomen olan ve özellikle sosyal medyanın yayılmasıyla popülerleşen absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun dizi tarihinin unutulmazlarından. Tabii diziyi bu kadar popüler yapan da dizideki orijinal karakterler kadar dizideki kendine has mekanlar. İstanbul Sarıyer'de çekilen dizinin Erdal Bakkal'ın dükkanıyla birlikle en çok seyirci karşısına çıktığı yer ise ana karakter Mecnun'un babasıyla kaldığı müstakil evdi. O ev popüler bir ilan sitesinde 125 milyon liraya satışa çıktı.