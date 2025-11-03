Leyla ile Mecnun'un Çekildiği Ev Bir İlan Sitesinde Satılığa Çıkarıldı
TRT'de yayınlandığı dönemde fenomen olan ve özellikle sosyal medyanın yayılmasıyla popülerleşen absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun dizi tarihinin unutulmazlarından. Tabii diziyi bu kadar popüler yapan da dizideki orijinal karakterler kadar dizideki kendine has mekanlar. İstanbul Sarıyer'de çekilen dizinin Erdal Bakkal'ın dükkanıyla birlikle en çok seyirci karşısına çıktığı yer ise ana karakter Mecnun'un babasıyla kaldığı müstakil evdi. O ev popüler bir ilan sitesinde 125 milyon liraya satışa çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlanda "Kireçburnu'nda mükemmel boğaz manzaralı satılık müstakil ev" ifadesi yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizi bitmesine rağmen bir dönem pek çok diziseverin adeta bir müze gibi gezdiği Erdal Bakkal'ın dükkanının son hali ise böyle görüntülendi.
350'si net olmak üzere 866 metre kare olduğu ilanda yazıldı.
Yüzlerce ikonik sahnenin çekildiği mekanların bir ilan sitesinde yer alması dizinin hayranlarına karmaşık duygular yaşattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
125.000.000 ?
Baya emlakçılk yapmışsınız
3 milyon dolara amerika da nasıl bir ev alırsın acaba hakikaten garip bir yer oldu bu türkiye