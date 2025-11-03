onedio
Leyla ile Mecnun'un Çekildiği Ev Bir İlan Sitesinde Satılığa Çıkarıldı

Oğuzhan Kaya
03.11.2025 - 08:55

TRT'de yayınlandığı dönemde fenomen olan ve özellikle sosyal medyanın yayılmasıyla popülerleşen absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun dizi tarihinin unutulmazlarından. Tabii diziyi bu kadar popüler yapan da dizideki orijinal karakterler kadar dizideki kendine has mekanlar. İstanbul Sarıyer'de çekilen dizinin Erdal Bakkal'ın dükkanıyla birlikle en çok seyirci karşısına çıktığı yer ise ana karakter Mecnun'un babasıyla kaldığı müstakil evdi. O ev popüler bir ilan sitesinde 125 milyon liraya satışa çıktı.

İlanda "Kireçburnu'nda mükemmel boğaz manzaralı satılık müstakil ev" ifadesi yer aldı.

Dizi bitmesine rağmen bir dönem pek çok diziseverin adeta bir müze gibi gezdiği Erdal Bakkal'ın dükkanının son hali ise böyle görüntülendi.

350'si net olmak üzere 866 metre kare olduğu ilanda yazıldı.

KİREÇBURNU'NDA MÜKEMMEL BOĞAZ MANZARALI SATILIK 3 KATLI , GENİŞ TERASLI MÜSTAKİL EV

1. KAT SALON, MUTFAK, WC

2. KAT SALON, ODA, MUTFAK

3. KAT 2 ODA, MUTFAK, WC

TOPLAM : 450 M2, ARSA ALANI 866 M2

1+1 AYRI MÜŞTEMİLATLI

Yüzlerce ikonik sahnenin çekildiği mekanların bir ilan sitesinde yer alması dizinin hayranlarına karmaşık duygular yaşattı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
meraklikofteci

125.000.000 ?

tolzay

Baya emlakçılk yapmışsınız

aliemre akdoğan

3 milyon dolara amerika da nasıl bir ev alırsın acaba hakikaten garip bir yer oldu bu türkiye