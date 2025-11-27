Eski Alman Kolonisinde Seçimler Sonuçlandı: Afrikalı 'Adolf Hitler' Yine ve Yeniden Kazandı
Kaynak: https://www.euronews.com/2025/11/27/a...
Namibya'da yerel sisyasi figür Adolf Hitler Uunona, dünya tarihinin en kötü figürüyle paylaştığı isme rağmen halkının güvenini kazanmaya devam ediyor. Uunona, kuzeydeki küçük seçim bölgesi Ompundja'da yapılan yerel seçimleri üst üste beşinci kez büyük bir farkla kazanarak koltuğunu korudu.
Detaylar 👇
Kaynak: Euronews
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2004 yılından bu yana Oshana bölgesini temsil eden 59 yaşındaki Uunona, SWAPO (Güney Batı Afrika Halk Örgütü) üyesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uunona, isminin yarattığı hassasiyetin farkında ve Nazi ideolojisiyle hiçbir bağlantısı olmadığını net bir dille ifade ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın