Eski Alman Kolonisinde Seçimler Sonuçlandı: Afrikalı 'Adolf Hitler' Yine ve Yeniden Kazandı

27.11.2025 - 16:37

Namibya'da yerel sisyasi figür Adolf Hitler Uunona, dünya tarihinin en kötü figürüyle paylaştığı isme rağmen halkının güvenini kazanmaya devam ediyor. Uunona, kuzeydeki küçük seçim bölgesi Ompundja'da yapılan yerel seçimleri üst üste beşinci kez büyük bir farkla kazanarak koltuğunu korudu.

Kaynak: Euronews

Kaynak: https://www.euronews.com/2025/11/27/a...
2004 yılından bu yana Oshana bölgesini temsil eden 59 yaşındaki Uunona, SWAPO (Güney Batı Afrika Halk Örgütü) üyesi.

Kendisi, yaklaşık 5.000 kişinin yaşadığı bu bölgede oldukça sevilen bir isim. Öyle ki 2020 seçimlerinde oyların %85’ini kazanmayı başardı. Bölge meclis üyesi olarak yürüttüğü apartheid karşıtı çalışmaları ve yerel halkın ihtiyaçlarına odaklanan hizmetleri nedeniyle de geniş takdir topluyor.

Uunona, isminin yarattığı hassasiyetin farkında ve Nazi ideolojisiyle hiçbir bağlantısı olmadığını net bir dille ifade ediyor.

2020’de Alman medyasına konuşan Uunona, babasının kendisine bu ismi muhtemelen anlamının ağırlığını bilmeden verdiğini söyledi. “Büyüyene kadar bunun farkında bile değildim. Benim tüm bunlarla hiçbir ilgim yok. Bu yaştan sonra adımı değiştirmemin de bir anlamı yok,” diye ekledi.

Çocukken adını tamamen normal karşıladığını belirten Uunona, isminin ne karakterini ne de davranışlarını yansıttığını özellikle vurguluyor. Günlük hayatta “Adolf Uunona” olarak tanınsa da, artık adını değiştirmenin çok geç olduğunu düşünüyor.

Namibya’nın geçmişte bir Alman sömürgesi olması nedeniyle Adolf gibi Germen isimleri ülkede hala yaygın. Ayrıca Uunona’nın partisi SWAPO, ülkenin sömürgecilik karşıtı kurtuluş hareketinden doğmuş bir siyasi yapı.

