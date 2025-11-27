Eski Alman Kolonisinde Seçimler Sonuçlandı: Afrikalı 'Adolf Hitler' Yine ve Yeniden Kazandı

2020’de Alman medyasına konuşan Uunona, babasının kendisine bu ismi muhtemelen anlamının ağırlığını bilmeden verdiğini söyledi. “Büyüyene kadar bunun farkında bile değildim. Benim tüm bunlarla hiçbir ilgim yok. Bu yaştan sonra adımı değiştirmemin de bir anlamı yok,” diye ekledi.

Çocukken adını tamamen normal karşıladığını belirten Uunona, isminin ne karakterini ne de davranışlarını yansıttığını özellikle vurguluyor. Günlük hayatta “Adolf Uunona” olarak tanınsa da, artık adını değiştirmenin çok geç olduğunu düşünüyor.

Namibya’nın geçmişte bir Alman sömürgesi olması nedeniyle Adolf gibi Germen isimleri ülkede hala yaygın. Ayrıca Uunona’nın partisi SWAPO, ülkenin sömürgecilik karşıtı kurtuluş hareketinden doğmuş bir siyasi yapı.