Su Krizine Çözüm Olur mu? 1 Ocak'tan Sonra Artık Kendi Sularını Üretecekler!

Kuraklık
27.11.2025 - 14:41

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın su tasarrufunu ulusal çapta teşvik eden yeni düzenlemesiyle, Türkiye'de büyük ölçekli özel ve kamu binaları için sürdürülebilir bir dönem başlıyor. 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişikliği, özellikle büyük yapıları yağmur suyu hasadı ve gri su sistemleri kurmaya mecbur kılıyor. Bu zorunlulukla, yılda 10 milyon metreküp su kazanımı hedefleniyor ki bu miktar, yaklaşık 1,5 yılda Ankara'daki Mogan Gölü'nü dolduracak seviyede bir tasarruf anlamına geliyor.

Kaynak: AA

Yeni düzenlemeye göre, parsel alanı 2 bin metrekareden büyük veya çatı iz düşüm alanı 1000 metrekareden büyük özel yapılar ile tüm kamu binalarında yağmur suyu toplama sistemleri zorunlu olacak.

Bu sistemlerin depo hacmi 7 metreküpün üzerinde olmalı ve yıllık toplanabilir yağmur suyu miktarının en az yüzde 6'sını karşılamalıdır. Toplanan ve filtrelenen su kaynağı, binalarda yıllık ortalama 6,2 milyon metreküp tasarruf sağlayarak, öncelikli olarak bahçe sulaması ve tuvalet rezervuarlarında kullanılacak.

Su tasarrufuna önemli bir katkı da gri su sistemlerinden gelecek.

Duş, küvet ve lavabolardan gelen atık suların arıtılmasıyla elde edilen gri su, yıllık ortalama 4 milyon metreküp ek tasarruf sağlamayı hedefliyor. Bu sistem, özellikle yatak sayısı 200'den fazla konaklama tesisleri, 10 bin metrekareden büyük AVM'ler ve 30 bin metrekareden büyük kamu binaları için mecburi tutulacak ve yalnızca tuvalet rezervuarlarında kullanılabilecek.

Bu zorunluluk, binalara sadece ücretsiz su kaynağı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sel riskini azaltma ve afet anlarında kullanılabilirlik gibi stratejik avantajlar da sunuyor.

Dünya genelinde Almanya'dan Japonya'ya, İngiltere'den Avustralya'ya kadar birçok ülke, teşvik veya zorunluluk yoluyla benzer sistemleri yaygınlaştırarak su yönetimi konusunda önemli adımlar atmış durumda. Türkiye'nin bu adımı, küresel su krizi karşısında önemli bir adaptasyon çabası olarak değerlendiriliyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
