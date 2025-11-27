Su Krizine Çözüm Olur mu? 1 Ocak'tan Sonra Artık Kendi Sularını Üretecekler!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın su tasarrufunu ulusal çapta teşvik eden yeni düzenlemesiyle, Türkiye'de büyük ölçekli özel ve kamu binaları için sürdürülebilir bir dönem başlıyor. 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişikliği, özellikle büyük yapıları yağmur suyu hasadı ve gri su sistemleri kurmaya mecbur kılıyor. Bu zorunlulukla, yılda 10 milyon metreküp su kazanımı hedefleniyor ki bu miktar, yaklaşık 1,5 yılda Ankara'daki Mogan Gölü'nü dolduracak seviyede bir tasarruf anlamına geliyor.
Detaylar 👇
Kaynak: AA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni düzenlemeye göre, parsel alanı 2 bin metrekareden büyük veya çatı iz düşüm alanı 1000 metrekareden büyük özel yapılar ile tüm kamu binalarında yağmur suyu toplama sistemleri zorunlu olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Su tasarrufuna önemli bir katkı da gri su sistemlerinden gelecek.
Bu zorunluluk, binalara sadece ücretsiz su kaynağı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sel riskini azaltma ve afet anlarında kullanılabilirlik gibi stratejik avantajlar da sunuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın