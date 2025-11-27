Su Krizine Çözüm Olur mu? 1 Ocak'tan Sonra Artık Kendi Sularını Üretecekler!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın su tasarrufunu ulusal çapta teşvik eden yeni düzenlemesiyle, Türkiye'de büyük ölçekli özel ve kamu binaları için sürdürülebilir bir dönem başlıyor. 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği değişikliği, özellikle büyük yapıları yağmur suyu hasadı ve gri su sistemleri kurmaya mecbur kılıyor. Bu zorunlulukla, yılda 10 milyon metreküp su kazanımı hedefleniyor ki bu miktar, yaklaşık 1,5 yılda Ankara'daki Mogan Gölü'nü dolduracak seviyede bir tasarruf anlamına geliyor.

Kaynak: AA