onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Erken Seçim Olacak mı? AK Parti'den Erken Seçim Açıklaması

Erken Seçim Olacak mı? AK Parti'den Erken Seçim Açıklaması

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.02.2026 - 16:13

Erken seçim olacak mı? Merak edilen sorunun yanıtı AK Parti'den geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan, erken seçim açıklaması geldi. Genel ve yerel seçimlerin yapılacağı tarihlere dair mesajlar verdi. En uygun zamanın Kasım ayı olduğuna dikkat çeken Elitaş, 2027 Kasım’a işaret etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Erken seçim olacak mı?

Erken seçim olacak mı?

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, erken seçime dair konuştu. Seçim için en iyi ayların Ekim ve Kasım olduğuna dikkat çeken Elitaş, “Okulların başladığı, ailelerin tatilden geldiği, hava şartlarının uygun olduğu, mevsim normallerinin olduğu bir zamanın olması gerekir diye düşünüyorum” dedi. 

Yerel seçim için 2028 yılını işaret eden Elitaş 7-8 Mayıs 2028 tarihlerine vurgu yaptı. 

Seçim ne zaman olacak?

2027 yılı Kasım ayını dile getiren Elitaş’ın açıklamaları şöyle oldu:

'14 Mayıs'tan önceki pazar günü olacak. 2028 yılı için resmi tarih 7 veya 8 Mayıs ediyor. Seçim kanununda '5 yıl içinde yapılır. Bir önceki oy verme gününden önceki pazar günü oy verme günüdür' diyor. Yani her sene 1 hafta önceye gelecek şekilde yapılmış. Yerel seçimlerde de 'Mart ayının son pazar günü oy verme günüdür' diye ifade ediliyor.

Benim kanaatimce 2029'dakini öne çekmek, ekim veya kasım, 2028 yılındakini de mayıstan öne çekmek. Yine nisan var, çamurlu bir dönem. 2029'dakini de öyle olsun diye düşünüyorum. O anayasa değişikliği ile olabilir. Seçimlerin öne alınması ile ilgili en uygun zamanın mevsimsel olarak kasım ayı olabileceğini söylüyorum. 2027 yılı Kasım ayı içerisinde. 25 seçimi yaşamış birisi olarak söylüyorum.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
10
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bozkurt

Üç partinin Öcalan'ın serbest kalması konusunda anlaştığı haberi yok mu ben mi göremedim? Burkina Faso'da elektrik kesilse son dakika diye verilirken böyle b... Devamını Gör

Ömer S

Seçim olsa ne olacak?.yine seçeceğiz parti başkanlarının menümüze yerleştirdiği gereksiz insanları.

maestro__

Silivri cezaevi dolunca seçimler yapılır 😉