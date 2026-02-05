Erken Seçim Olacak mı? AK Parti'den Erken Seçim Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, erken seçime dair konuştu. Seçim için en iyi ayların Ekim ve Kasım olduğuna dikkat çeken Elitaş, “Okulların başladığı, ailelerin tatilden geldiği, hava şartlarının uygun olduğu, mevsim normallerinin olduğu bir zamanın olması gerekir diye düşünüyorum” dedi.

Yerel seçim için 2028 yılını işaret eden Elitaş 7-8 Mayıs 2028 tarihlerine vurgu yaptı.

Seçim ne zaman olacak?

2027 yılı Kasım ayını dile getiren Elitaş’ın açıklamaları şöyle oldu:

'14 Mayıs'tan önceki pazar günü olacak. 2028 yılı için resmi tarih 7 veya 8 Mayıs ediyor. Seçim kanununda '5 yıl içinde yapılır. Bir önceki oy verme gününden önceki pazar günü oy verme günüdür' diyor. Yani her sene 1 hafta önceye gelecek şekilde yapılmış. Yerel seçimlerde de 'Mart ayının son pazar günü oy verme günüdür' diye ifade ediliyor.

Benim kanaatimce 2029'dakini öne çekmek, ekim veya kasım, 2028 yılındakini de mayıstan öne çekmek. Yine nisan var, çamurlu bir dönem. 2029'dakini de öyle olsun diye düşünüyorum. O anayasa değişikliği ile olabilir. Seçimlerin öne alınması ile ilgili en uygun zamanın mevsimsel olarak kasım ayı olabileceğini söylüyorum. 2027 yılı Kasım ayı içerisinde. 25 seçimi yaşamış birisi olarak söylüyorum.'