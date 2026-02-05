Erken Seçim Olacak mı? AK Parti'den Erken Seçim Açıklaması
Erken seçim olacak mı? Merak edilen sorunun yanıtı AK Parti'den geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan, erken seçim açıklaması geldi. Genel ve yerel seçimlerin yapılacağı tarihlere dair mesajlar verdi. En uygun zamanın Kasım ayı olduğuna dikkat çeken Elitaş, 2027 Kasım’a işaret etti.
Erken seçim olacak mı?
Üç partinin Öcalan'ın serbest kalması konusunda anlaştığı haberi yok mu ben mi göremedim? Burkina Faso'da elektrik kesilse son dakika diye verilirken böyle b... Devamını Gör
Seçim olsa ne olacak?.yine seçeceğiz parti başkanlarının menümüze yerleştirdiği gereksiz insanları.
Silivri cezaevi dolunca seçimler yapılır 😉