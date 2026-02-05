onedio
Bankaların Altın Fiyatları: Altın Alış-Satış Arasında Makas Farkının En Az Olduğu Bankalar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.02.2026 - 14:54

Altın almak isteyen vatandaşlar nereden ve nasıl altın alması gerektiği konusunda soru işaretlerine sahip. Makas farkı fiyatları etkilerken 'Kuyumcudan mı yoksa bankadan mı altın alınmalı?' sorusu gündemdeki yerini aldı. Bankaların altın fiyatları da ortaya çıktı. En ucuz altın hangi bankada? Makas farkı en düşük banka hangisi? İşte bankaların altın karşılaştırması ve makas farkının en düşük olduğu bankalar. 

*Rakamlar saat 14.30'da alınmıştır. Gün içinde rakamlar değişmektedir.*

En ucuz altın hangi bankada?

Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçen haftalarda adeta dip fiyatı gören altın tekrar yükselişe geçti ancak 5 Şubat Perşembe gününde yeniden düşüş yaşadı. Vatandaşlar altın almanın daha kârlı yollarını arıyor. Kuyumcularda ve bankalardaki makas farkının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, en ucuz altın hangi bankada? Makas farkı en düşük hangi banka?

Altın alış-satış arasında makas farkının en az olduğu bankalar

- Akbank

Altın Alış 6621.35 TL

Altın Satış 7174.75 TL

Marj %7.71

Makas 553.40

- Albaraka Türk

Altın Alış 6728.24 TL

Altın Satış 6905.58 TL

Marj %2.57

Makas 177.84

- Altınkaynak Külçe

Altın Alış 7279.61 TL

Altın Satış 7318.82 TL

Marj %0.54

Makas 44.75

- Denizbank

Altın Alış 6723.33 TL

Altın Satış 6945.75 TL

Marj %3.20

Makas 222.14

- Dünya Katılım

Altın Alış 6786.77 TL

Altın Satış 6811.48 TL

Marj %0.36

Makas 25.08

- QNB Finansbank

Altın Alış 6742.66 TL

Altın Satış 6908.40 TL

Marj %2.40

Makas 167.18

- Garanti BBVA

Altın Alış 6730.19 TL

Altın Satış 6954.26 TL

Marj %3.22

Makas 223.83

- Halkbank

Altın Alış 6748.54 TL

Altın Satış 7001.56 TL

Marj %3.61

Makas 250.42

- HSBC

Altın Alış 6757.87 TL

Altın Satış 6982.79 TL

Marj %3.22

Makas 222.54

- İş Bankası

Altın Alış 6749.23 TL

Altın Satış 6893.53 TL

Marj %2.09

Makas 145.24

- Kapalı Çarşı

Altın Alış 7264.07 TL

Altın Satış 7384.98 TL

Marj %1.64

Makas 120.78

- Kuveyt Türk

Altın Alış 6739.27 TL

Altın Satış 6917.74 TL

Marj %2.58

Makas 177.79

- Türkiye Finans

Altın Alış 6722.30 TL

Altın Satış 6919.38 TL

Marj %2.85

Makas 196.91

- Vakıfbank

Altın Alış 6744.30 TL

Altın Satış 6923.90 TL

Marj %2.59

Makas 179.60

*Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Rakamlar saat 14.30'da alınmış olup gün içerisinde değişecektir.*

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
