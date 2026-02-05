onedio
Kahve Devi Starbucks Menüden 13 İçeceği Çıkarttı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.02.2026 - 13:24

Dünyanın popüler kahve zinciri Starbucks, 'sadeleşme' kararında ilk adımı attı. Starbucks 'Back to Starbucks' dönüşüm planı kapsamında menüsünden 13 içeceği çıkardı. Starbucks CEO’su Brian Niccol, göreve geldiği gibi işlem hacmindeki ve tedarik zinciri üzerindeki baskıyı artırdı. Daha az satılan ve hazırlanması karmaşık olan mevcut ürünlerin işi yavaşlattığını fark eden Niccol, menüde küçülmeye gitti.

Starbucks menüsünden 13 içeceği çıkardı.

Kahve zinciri Starbucks, dönüşüm planı için önemli bir adım adım attı. Şirketin CEO’su Brian Niccol’un göreve gelmesiyle birlikte satışlarını tekrar yükseltmeye hedefleyen Starbucks, radikal dönüşüme kapı açtı. Düşük talep gören, hazırlanması zaman alan ya da mevcut ürünlere fazlasıyla benzeyen içeceklerin işi yavaşlattığını ve israfı artırdığını kaydeden Niccol, bazı ürünleri menüden çıkarma kararı aldı. Niccol, görev süresi boyunca menünün yüzde 25-30 oranında küçüldüğünü ifade etti.

Starbucks’ta artık satılmayacak içecekler.

Menüden çıkarılan 13 ürünün büyük kısmını frappucino çeşitleri oluşturdu. İşte artık satılmayacak içecekler:

- Iced Matcha Lemonade

- Espresso Frappuccino

- Caffè Vanilla Frappuccino

- Java Chip Frappuccino

- White Chocolate Mocha Frappuccino

- Chai Crème Frappuccino

- Caramel Ribbon Crunch Crème Frappuccino

- Double Chocolaty Chip Crème Frappuccino

- Chocolate Cookie Crumble Crème Frappuccino

- White Chocolate Crème Frappuccino

- White Hot Chocolate

- Royal English Breakfast Latte

- Honey Almond Milk Flat White

