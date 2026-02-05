Kahve Devi Starbucks Menüden 13 İçeceği Çıkarttı
Dünyanın popüler kahve zinciri Starbucks, 'sadeleşme' kararında ilk adımı attı. Starbucks 'Back to Starbucks' dönüşüm planı kapsamında menüsünden 13 içeceği çıkardı. Starbucks CEO’su Brian Niccol, göreve geldiği gibi işlem hacmindeki ve tedarik zinciri üzerindeki baskıyı artırdı. Daha az satılan ve hazırlanması karmaşık olan mevcut ürünlerin işi yavaşlattığını fark eden Niccol, menüde küçülmeye gitti.
Starbucks menüsünden 13 içeceği çıkardı.
Starbucks’ta artık satılmayacak içecekler.
