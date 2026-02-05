Kahve Devi Starbucks Menüden 13 İçeceği Çıkarttı

Kahve zinciri Starbucks, dönüşüm planı için önemli bir adım adım attı. Şirketin CEO’su Brian Niccol’un göreve gelmesiyle birlikte satışlarını tekrar yükseltmeye hedefleyen Starbucks, radikal dönüşüme kapı açtı. Düşük talep gören, hazırlanması zaman alan ya da mevcut ürünlere fazlasıyla benzeyen içeceklerin işi yavaşlattığını ve israfı artırdığını kaydeden Niccol, bazı ürünleri menüden çıkarma kararı aldı. Niccol, görev süresi boyunca menünün yüzde 25-30 oranında küçüldüğünü ifade etti.