"Erkek Arkadaşının Yapıp Ayrılmadığı Şeyler" Listesini Paylaşan Kadın Herkesi Şoke Etti
Günümüzde ilişkilerin eskisinden çok daha zor olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Özellikle son zamanlarda çıkan terimlerle toksikliğe bambaşka adlar vermeye başladık. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri ise bir kadının telefonunda tuttuğu “Buğra'nın yapıp benim ayrılmadığım şeyler” listesi oldu. İçinde küçümsemelerden umursamazlığa kadar birçok madde bulunan bu not, sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.
Bahsi geçen liste ise böyle... 👇🏻
Gelen tepkilere bakalım.
👇🏻
Akıllara direkt aynı kişi geldi tabii.
Birçoğumuz şöyle bi' ilişki yaşamışızdır. Maalesef canon event...
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Sizin düşünceleriniz ne? Buyrun yorumlara...
