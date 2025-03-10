Enerjisi Tavan Yapanlar Buraya: Son 15 Yılda Yapılmış IMDb Puanı Yüksek 15 Yabancı Film
Enerjisi Tavan Yapanlar Buraya: Son 15 Yılda Yapılmış IMDb Puanı Yüksek 15 Yabancı Film
Aksiyon filmleri pek çok sinemaseverin hayatında ayrı bir yer taşır. Temposu yüksek bu filmlerin heyecanı da doruklarda olduğundan, adrenalin tutkunu izleyiciler için vazgeçilmez bir tercih olur. Defalarca kez izlediğiniz filmleri bir kenara bırakarak son 15 yılın en başarılı aksiyon yapımlarından 15 tanesini sizler için derledik!
🎥 İyi seyirler dileriz!
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1. Mad Max: Fury Road (2015) – IMDb: 8.1
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2. Inception (2010) – IMDb: 8.8
3. The Dark Knight Rises (2012) – IMDb: 8.4
4. Guardians of the Galaxy (2014) – IMDb: 8.0
5. Django Unchained (2012) – IMDb: 8.4
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6. Skyfall (2012) – IMDb: 8.0
7. John Wick (2014) – IMDb: 7.4
8. The Avengers (2012) – IMDb: 8.0
9. Edge of Tomorrow (2014) – IMDb: 7.9
10. The Raid: Redemption (2011) – IMDb: 7.6
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11. Mission: Impossible – Fallout (2018) – IMDb: 8.0
12. Logan (2017) – IMDb: 8.1
13. Captain America: The Winter Soldier (2014) – IMDb: 7.8
14. The Equalizer (2014) – IMDb: 7.2
15. Spider-Man: No Way Home (2021) – IMDb: 8.3
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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