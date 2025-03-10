Enerjisi Tavan Yapanlar Buraya: Son 15 Yılda Yapılmış IMDb Puanı Yüksek 15 Yabancı Film

Guardians of the Galaxy (2014), evrende kaybolmuş bir hazineyi bulmaya çalışan ve beklenmedik bir şekilde bir araya gelen bir grup asi kahramanın hikayesini anlatır. Peter Quill (Star-Lord), Gamora, Drax, Rocket ve Groot'tan oluşan bu ekibin amacı, galaksiyi yok etmek isteyen güçlü bir düşman olan Ronan'ı durdurmaktır. Film, eğlenceli karakterleri, enerjik aksiyon sahneleri ve 70'ler/80'ler hit şarkılarıyla hem komik hem de aksiyon dolu bir macera sunar.