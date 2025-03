Enerjisi Tavan Yapanlar Buraya: Son 15 Yılda Yapılmış IMDb Puanı Yüksek 15 Yabancı Film

Edge of Tomorrow (2014), dünya dışı bir istilanın ortasında, bir askerin her öldüğünde aynı günü tekrar yaşamasıyla sıkışıp kaldığı bir zaman döngüsünü konu alır. Başrolündeki Bill Cage (Tom Cruise), tecrübeli bir asker olan Rita Vrataski (Emily Blunt) ile birlikte, her döngüde ölümden kurtulup, düşmanları yenmeye çalışır. Film, aksiyon, bilim kurgu ve zaman yolculuğu temasını birleştirerek, sürekli yeniden başlayan bir macera sunar.