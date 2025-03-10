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Enerjisi Tavan Yapanlar Buraya: Son 15 Yılda Yapılmış IMDb Puanı Yüksek 15 Yabancı Film

Enerjisi Tavan Yapanlar Buraya: Son 15 Yılda Yapılmış IMDb Puanı Yüksek 15 Yabancı Film

film
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.03.2025 - 08:01

Aksiyon filmleri pek çok sinemaseverin hayatında ayrı bir yer taşır. Temposu yüksek bu filmlerin heyecanı da doruklarda olduğundan, adrenalin tutkunu izleyiciler için vazgeçilmez bir tercih olur. Defalarca kez izlediğiniz filmleri bir kenara bırakarak son 15 yılın en başarılı aksiyon yapımlarından 15 tanesini sizler için derledik!

🎥 İyi seyirler dileriz!

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1. Mad Max: Fury Road (2015) – IMDb: 8.1

1. Mad Max: Fury Road (2015) – IMDb: 8.1

Mad Max: Fury Road, post-apokaliptik bir dünyada geçen, çorak çöllerde hayatta kalmaya çalışan insanların mücadelesini anlatan bir aksiyon filmidir. Max, özgürlüğünü ararken, zalim bir diktatörün egemenliğine karşı savaşan Furiosa ile işbirliği yaparak, kaçan köleleri kurtarmaya çalışır. Film, hızla ilerleyen aksiyon sahneleri, çarpıcı görselleri ve güçlü karakterlerle dikkat çeker.

2. Inception (2010) – IMDb: 8.8

2. Inception (2010) – IMDb: 8.8

Inception (2010), rüya içinde rüya kurgusuyla, insanların zihinlerine girerek bilgi çalmayı amaçlayan bir grup hırsızın hikayesini anlatır. Başrolünde Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı Dom Cobb, son bir görevde, bir kişinin zihnine bir fikir yerleştirerek işini tamamlamaya çalışır. Film, karmaşık yapısı ve görsel efektleriyle izleyiciyi sürükleyici bir yolculuğa çıkarırken, gerçeklik ve rüya arasındaki sınırları sorgular.

3. The Dark Knight Rises (2012) – IMDb: 8.4

3. The Dark Knight Rises (2012) – IMDb: 8.4

The Dark Knight Rises (2012), Gotham şehrini koruyan Batman'in, 8 yıl süren bir aranın ardından tekrar kötülükle mücadele etmek için geri dönmesini konu alır. Bane adlı güçlü bir suçlu, Gotham'ı yıkmak için korkunç bir plan yaparken, Bruce Wayne, eski düşmanlarını ve yeni tehditleri alt etmek için fiziksel ve zihinsel olarak yeniden doğar. Film, Batman’in kahramanlık yolculuğunu, özveri ve fedakarlık temasını işlerken büyük bir aksiyon ve dram sunar.

4. Guardians of the Galaxy (2014) – IMDb: 8.0

4. Guardians of the Galaxy (2014) – IMDb: 8.0

Guardians of the Galaxy (2014), evrende kaybolmuş bir hazineyi bulmaya çalışan ve beklenmedik bir şekilde bir araya gelen bir grup asi kahramanın hikayesini anlatır. Peter Quill (Star-Lord), Gamora, Drax, Rocket ve Groot'tan oluşan bu ekibin amacı, galaksiyi yok etmek isteyen güçlü bir düşman olan Ronan'ı durdurmaktır. Film, eğlenceli karakterleri, enerjik aksiyon sahneleri ve 70'ler/80'ler hit şarkılarıyla hem komik hem de aksiyon dolu bir macera sunar.

5. Django Unchained (2012) – IMDb: 8.4

5. Django Unchained (2012) – IMDb: 8.4

Django Unchained (2012), eski bir köle olan Django’nun, Alman bir ödül avcısı olan Dr. King Schultz ile işbirliği yaparak, karısını kurtarmak için yola çıkmasını konu alır. Schultz ve Django, zengin bir plantasyon sahibi olan Calvin Candie’nin malikanesine sızarak, planlarını gerçekleştirmeye çalışırken büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırlar. Quentin Tarantino'nun yönettiği bu film, şiddetli aksiyon, kara mizah ve derin karakter analizleriyle dikkat çeker.

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6. Skyfall (2012) – IMDb: 8.0

6. Skyfall (2012) – IMDb: 8.0

Skyfall (2012), James Bond'un (Daniel Craig) geçmişiyle yüzleştiği ve MI6'a yönelik bir saldırıyı engellemeye çalıştığı bir aksiyon filmidir. Bond, eski bir ajan olan Raoul Silva'nın (Javier Bardem) MI6'a olan düşmanlığını durdurmak için tehlikeli bir mücadeleye girer. Film, Bond’un kişisel travmalarını, vatanseverliğini ve bağlılığını sorgularken, gerilim ve aksiyon dolu bir hikaye sunar.

7. John Wick (2014) – IMDb: 7.4

7. John Wick (2014) – IMDb: 7.4

John Wick (2014), eski bir suikastçı olan John Wick'in, karısının ölümünden sonra huzur ararken, ona ait olan son hediyeyi çalan ve köpeğini öldüren suçlulara intikam almak için geri dönmesini anlatır. Wick, eski bağlantılarını ve yeteneklerini kullanarak, suç dünyasında korku salan bir av başlatır. Film, hızlı aksiyon sahneleri, dövüş koreografisi ve baş karakterin soğukkanlılığı ile dikkat çeker.

8. The Avengers (2012) – IMDb: 8.0

8. The Avengers (2012) – IMDb: 8.0

The Avengers (2012), dünya çapında bir tehdit oluşturan Loki'nin (Tom Hiddleston) liderliğindeki uzaylı düşmanlara karşı savaşmak için, Marvel evreninin süper kahramanlarını bir araya getirir. Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, Black Widow ve Hawkeye'den oluşan bu ekip, bir yıkımı önlemek için birlikte mücadele etmek zorundadır. Film, aksiyon dolu sahneleri, kahramanlar arasındaki dinamikleri ve büyük bir felaketi engellemeye yönelik epik bir savaşı işler.

9. Edge of Tomorrow (2014) – IMDb: 7.9

9. Edge of Tomorrow (2014) – IMDb: 7.9

Edge of Tomorrow (2014), dünya dışı bir istilanın ortasında, bir askerin her öldüğünde aynı günü tekrar yaşamasıyla sıkışıp kaldığı bir zaman döngüsünü konu alır. Başrolündeki Bill Cage (Tom Cruise), tecrübeli bir asker olan Rita Vrataski (Emily Blunt) ile birlikte, her döngüde ölümden kurtulup, düşmanları yenmeye çalışır. Film, aksiyon, bilim kurgu ve zaman yolculuğu temasını birleştirerek, sürekli yeniden başlayan bir macera sunar.

10. The Raid: Redemption (2011) – IMDb: 7.6

10. The Raid: Redemption (2011) – IMDb: 7.6

The Raid: Redemption (2011), Endonezya'nın Jakarta şehrindeki yüksek güvenlikli bir apartmana yapılan baskında, bir grup polis memurunun hayatta kalma mücadelesini anlatır. Apartmanın lideri, suç lordu Tama Riyadi, polisleri tuzağa düşürerek onları içerideki katillerle karşı karşıya getirir. Film, yoğun dövüş sahneleri ve gerçekçi aksiyonuyla izleyiciyi nefes kesen bir gerilim içinde tutar.

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11. Mission: Impossible – Fallout (2018) – IMDb: 8.0

11. Mission: Impossible – Fallout (2018) – IMDb: 8.0

Mission: Impossible – Fallout (2018), Ethan Hunt (Tom Cruise) ve IMF ekibi, nükleer silahların kaybolmasını engellemeye çalışırken, geçmişteki hatalarıyla yüzleşir ve görevleri giderek daha tehlikeli hale gelir. Hunt, hem kendi güvenliğini hem de dünya barışını korumak için eski düşmanlarıyla yüzleşir ve beklenmedik ihanetlerle karşılaşır. Film, aksiyon dolu sahneleri, gerilimli atmosferi ve soluksuz takibiyle serinin en heyecan verici yapımlarından biridir.

12. Logan (2017) – IMDb: 8.1

12. Logan (2017) – IMDb: 8.1

Logan (2017), yaşlanan ve zayıflayan Wolverine (Hugh Jackman), mutantların sonuncusu olan Laura'yı (Dafne Keen) korumak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. X-Men dünyasından uzaklaşan Logan, hem kendi içsel savaşını verir hem de genç kızı, geleceği için güvenli bir yere taşımaya çalışır. Film, aksiyonun yanı sıra duygusal derinliği ve karanlık tonuyla, süper kahraman sinemasına farklı bir bakış açısı sunar.

13. Captain America: The Winter Soldier (2014) – IMDb: 7.8

13. Captain America: The Winter Soldier (2014) – IMDb: 7.8

Captain America: The Winter Soldier (2014), Steve Rogers (Chris Evans), modern dünyada adaptasyon sürecindeyken, S.H.I.E.L.D.'ın içindeki gizli bir tehdit olan Kış Askeri’yle (Sebastian Stan) karşılaşır. Rogers, geçmişinden gelen bu eski dostuyla yüzleşirken, aynı zamanda global bir komplonun ortasında kalır ve güvenlik ile özgürlük arasındaki dengeyi sorgular. Film, aksiyon dolu sahneleri, politik temaları ve güçlü karakter gelişimiyle Marvel evreninin en önemli yapımlarından biri haline gelir.

14. The Equalizer (2014) – IMDb: 7.2

14. The Equalizer (2014) – IMDb: 7.2

The Equalizer (2014), eski bir özel ajan olan Robert McCall (Denzel Washington), sıradan bir hayat yaşamaya çalışırken, genç bir fahişe olan Teri'yi (Chloë Grace Moretz) korumak için tekrardan harekete geçer. McCall, Rus mafyasının kontrolündeki suçlulara karşı adaleti sağlamak için eski becerilerini kullanarak, kendi adaletini kurar. Film, aksiyon dolu sahneleri ve baş karakterin soğukkanlı, güçlü tavrı ile izleyiciyi etkileyen bir intikam hikayesi sunar.

15. Spider-Man: No Way Home (2021) – IMDb: 8.3

15. Spider-Man: No Way Home (2021) – IMDb: 8.3

Spider-Man: No Way Home (2021), Peter Parker (Tom Holland), kimliğinin ifşa edilmesinin ardından, hayatını düzene sokmak için Doctor Strange'ten (Benedict Cumberbatch) yardım ister. Ancak büyü ters gider ve paralel evrenden Spider-Man'lerin düşmanları gerçek dünyaya gelir, Peter ve diğer Spider-Man'ler, onları durdurmak için güçlerini birleştirir. Film, nostaljik anlarla dolu aksiyon sahneleri ve güçlü duygusal temalarla Spider-Man evrenini yeniden şekillendirir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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