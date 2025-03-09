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Harry Potter Dizisinde Severus Snape'i Canlandıracak İsim Belli Oldu, Oyuncu Tercihi Tartışma Yarattı!

Harry Potter Dizisinde Severus Snape'i Canlandıracak İsim Belli Oldu, Oyuncu Tercihi Tartışma Yarattı!

Harry Potter
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.03.2025 - 21:18

J. K. Rowling tarafından kaleme alınan kitap serisinin ilk filmi olan Harry Potter ve Felsefe Taşı vizyona gireli tam 24 sene oldu. Bu fantastik evren ve karakterler izleyenleri o kadar etkiledi ki seri, hayranları için bir bağımlılık etkisi yarattı. 7 kitap için yapılan 8 filmin her biri ayrı bir etkiye sahipken, serinin bir diziye dönüştürüleceği haber Potterheadler için büyük sevinç yarattı. Dizinin oyuncularının birer birer belli olmasıyla birlikte Severus Snape için tercih edilen oyuncu tartışma konusu oldu.

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J. K. Rowling'in eserlerinden sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi, ilk film olan Felsefe Taşı'yla tam 24 yıl önce izleyiciyle buluşmuştu.

J. K. Rowling'in eserlerinden sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi, ilk film olan Felsefe Taşı'yla tam 24 yıl önce izleyiciyle buluşmuştu.

Seride yer alan 7 kitap için 8 film yapılmış ve Harry Potter evreni, hayranları için apayrı bir yere sahip oldu. Her bir filmin neredeyse tüm sahnelerini ezberledik ve tekrar tekrar izlemekten hiçbir zaman bıkmadık. 

Seri bitmişken özlemimiz fena halde artmıştı ki Harry Potter'ın dizisinin çıkacağı haberi hayranlarının gündemine bomba gibi düştü! 7 sezondan oluşması ve her sezonun bir kitabı işlemesi planlanan dizinin 2026'da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dizide karakterleri kimlerin canlandıracağı ise büyük merak konusu oldu.

Dizide karakterleri kimlerin canlandıracağı ise büyük merak konusu oldu.

Dizide karakterleri kimlerin canlandıracağı ise büyük merak konusu oldu. 8 film boyunca görmeye alıştığımız yüzlerin değişeceği gerçeği Harry Potter hayranlarına epey garip geliyor elbette. Ancak serinin bir diziye dönüşeceği bilgisinin ardından başrol oyuncuları dizide yer almayacaklarını açıklamışlardı.

 Oyuncu seçmeleri sürerken, HBO imzalı Harry Potter dizisinin ana karakterleri Harry, Ron ve Hermione'yi hangi oyuncuların canlandıracağı henüz netleşmedi. Ancak Alan Rickman'ın canlandırdığı Severus Snape karakterine hayat verecek oyuncunun belli olduğu söylendi.

Emmy ödüllü Paapa Essiedu, Harry Potter dizisinde Severus Snape'i canlandıracak.

Emmy ödüllü Paapa Essiedu, Harry Potter dizisinde Severus Snape'i canlandıracak.

Ancak kitapta Severus Snape karakteri için 'soluk beyaz tenli' ifadelerinin yer alması sebebiyle oyuncu tercihi tartışma yarattı. Yeni oyuncu tercihine sosyal medyadan yorum yağdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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yeşilzytn

güzellik algısını değiştirmek, lgbt yi anlamsızca savunmak ve aşırı eşitlikçi davranmak... sırf bunlar yüzünden oluyor bu filmlerdeki, reklamlardaki abuk sab... Devamını Gör

nevertheless

hadi gözünüz aydın olsun o zaman da bundan bize ne

Berk

Yine sjwlerin ve woke kültürünün bir diziyi/filmi rezil edişi. Artık şu saçmalıklardan ne doğru düzgün film ne de dizi çıkar oldu. İzlediğim her Hollywood ya... Devamını Gör