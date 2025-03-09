Harry Potter Dizisinde Severus Snape'i Canlandıracak İsim Belli Oldu, Oyuncu Tercihi Tartışma Yarattı!
Harry Potter Dizisinde Severus Snape'i Canlandıracak İsim Belli Oldu, Oyuncu Tercihi Tartışma Yarattı!
J. K. Rowling tarafından kaleme alınan kitap serisinin ilk filmi olan Harry Potter ve Felsefe Taşı vizyona gireli tam 24 sene oldu. Bu fantastik evren ve karakterler izleyenleri o kadar etkiledi ki seri, hayranları için bir bağımlılık etkisi yarattı. 7 kitap için yapılan 8 filmin her biri ayrı bir etkiye sahipken, serinin bir diziye dönüştürüleceği haber Potterheadler için büyük sevinç yarattı. Dizinin oyuncularının birer birer belli olmasıyla birlikte Severus Snape için tercih edilen oyuncu tartışma konusu oldu.
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J. K. Rowling'in eserlerinden sinemaya uyarlanan Harry Potter serisi, ilk film olan Felsefe Taşı'yla tam 24 yıl önce izleyiciyle buluşmuştu.
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Dizide karakterleri kimlerin canlandıracağı ise büyük merak konusu oldu.
Emmy ödüllü Paapa Essiedu, Harry Potter dizisinde Severus Snape'i canlandıracak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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güzellik algısını değiştirmek, lgbt yi anlamsızca savunmak ve aşırı eşitlikçi davranmak... sırf bunlar yüzünden oluyor bu filmlerdeki, reklamlardaki abuk sab... Devamını Gör
hadi gözünüz aydın olsun o zaman da bundan bize ne
Yine sjwlerin ve woke kültürünün bir diziyi/filmi rezil edişi. Artık şu saçmalıklardan ne doğru düzgün film ne de dizi çıkar oldu. İzlediğim her Hollywood ya... Devamını Gör