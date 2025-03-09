Harry Potter Dizisinde Severus Snape'i Canlandıracak İsim Belli Oldu, Oyuncu Tercihi Tartışma Yarattı!

Seride yer alan 7 kitap için 8 film yapılmış ve Harry Potter evreni, hayranları için apayrı bir yere sahip oldu. Her bir filmin neredeyse tüm sahnelerini ezberledik ve tekrar tekrar izlemekten hiçbir zaman bıkmadık.

Seri bitmişken özlemimiz fena halde artmıştı ki Harry Potter'ın dizisinin çıkacağı haberi hayranlarının gündemine bomba gibi düştü! 7 sezondan oluşması ve her sezonun bir kitabı işlemesi planlanan dizinin 2026'da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.