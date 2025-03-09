Bu Gece Işıklar Açık Yatıyoruz! Korkudan Uyutmayacak 15 Film

Korku filmleri her izleyicide farklı bir etki bırakır. Kimileri anlık sıçramalarla tüyleri diken diken ederken, kimileri ise zihne kazınan atmosferiyle günlerce etkisinden çıkılamaz hale gelir. Ama bazı filmler vardır ki izledikten sonra karanlıkta yalnız kalmaktan çekinir, en ufak bir gölgeyi bile gözünüz takibe alır. Eğer gece uykunuzu kaçıracak, zihninizi kemirecek ve sizi derin bir paranoyaya sürükleyecek filmler arıyorsanız, işte korkudan uyuyamayacağınız 15 yapım!