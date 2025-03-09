Bu Gece Işıklar Açık Yatıyoruz! Korkudan Uyutmayacak 15 Film
Bu Gece Işıklar Açık Yatıyoruz! Korkudan Uyutmayacak 15 Film
Korku filmleri her izleyicide farklı bir etki bırakır. Kimileri anlık sıçramalarla tüyleri diken diken ederken, kimileri ise zihne kazınan atmosferiyle günlerce etkisinden çıkılamaz hale gelir. Ama bazı filmler vardır ki izledikten sonra karanlıkta yalnız kalmaktan çekinir, en ufak bir gölgeyi bile gözünüz takibe alır. Eğer gece uykunuzu kaçıracak, zihninizi kemirecek ve sizi derin bir paranoyaya sürükleyecek filmler arıyorsanız, işte korkudan uyuyamayacağınız 15 yapım!
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1. Hereditary (2018)
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2. The Exorcist (1973)
3. The Conjuring (2013)
4. Sinister (2012)
5. It Follows (2014)
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6. The Babadook (2014)
7. The Ring (2002)
8. Insidious (2010)
9. The Blair Witch Project (1999)
10. Martyrs (2008)
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11. The Texas Chain Saw Massacre (1974)
12. A Nightmare on Elm Street (1984)
13. The Autopsy of Jane Doe (2016)
14. Host (2020)
15. Smile (2022)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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