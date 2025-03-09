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Bu Gece Işıklar Açık Yatıyoruz! Korkudan Uyutmayacak 15 Film

Bu Gece Işıklar Açık Yatıyoruz! Korkudan Uyutmayacak 15 Film

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.03.2025 - 08:01

Korku filmleri her izleyicide farklı bir etki bırakır. Kimileri anlık sıçramalarla tüyleri diken diken ederken, kimileri ise zihne kazınan atmosferiyle günlerce etkisinden çıkılamaz hale gelir. Ama bazı filmler vardır ki izledikten sonra karanlıkta yalnız kalmaktan çekinir, en ufak bir gölgeyi bile gözünüz takibe alır. Eğer gece uykunuzu kaçıracak, zihninizi kemirecek ve sizi derin bir paranoyaya sürükleyecek filmler arıyorsanız, işte korkudan uyuyamayacağınız 15 yapım!

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1. Hereditary (2018)

1. Hereditary (2018)

Bir ailenin geçmişi, korkunç bir trajedinin ardından giderek daha karanlık bir hâl alır. Anne ve çocukları, ailelerine musallat olan doğaüstü bir varlığın pençesine düşer.

2. The Exorcist (1973)

2. The Exorcist (1973)

Küçük bir kızın içine giren şeytani varlık, tüm ailenin hayatını kâbusa çevirir. Deneyimli bir rahip ve yardımcısı, onu kurtarmak için en korkunç sınavlarını vermek zorunda kalır.

3. The Conjuring (2013)

3. The Conjuring (2013)

Gerçek olaylardan esinlenen bu filmde, paranormal araştırmacılar Perron ailesinin lanetli evindeki korkunç olayları çözmeye çalışır. Ancak evin derinliklerinde bekleyen kötülük, onları da hedef alır.

4. Sinister (2012)

4. Sinister (2012)

Bir yazar, yeni taşındıkları evde bulduğu eski video kasetlerle korkunç bir sırrı açığa çıkarır. Fakat geçmişin karanlık gölgeleri ailesini de ele geçirmeye başlar.

5. It Follows (2014)

5. It Follows (2014)

Gizemli bir lanet, cinsel temas yoluyla bulaşarak kurbanlarını yavaş ama asla durmadan takip eden korkunç bir varlığa dönüştürür. Genç bir kız, bu varlıktan kaçabilmek için çaresizce bir çıkış yolu arar.

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6. The Babadook (2014)

6. The Babadook (2014)

Yasla boğuşan bir anne ve oğlu, gizemli bir çocuk kitabının içinden gelen şeytani bir varlığa karşı hayatta kalmaya çalışır. Ancak Babadook, yalnızca inanmayanları rahat bırakır.

7. The Ring (2002)

7. The Ring (2002)

İzleyen herkesin yedi gün içinde öldüğü bir video kaset, meraklı bir gazeteciye ulaşır. Gerçekleri araştırırken laneti kendi üzerine çeker ve kaçmak için zamana karşı yarış başlar.

8. Insidious (2010)

8. Insidious (2010)

Küçük bir çocuk, ruhunun 'Öteki Dünya'da sıkıştığı bilinmeyen bir boyuta hapsolur. Ailesi onu geri getirmek için korkutucu bir medyumdan yardım almak zorundadır.

9. The Blair Witch Project (1999)

9. The Blair Witch Project (1999)

Üç belgeselci, efsanevi Blair Cadısı’nı araştırmak için Maryland ormanlarına girer. Günler ilerledikçe kaybolurlar ve geride sadece korkunç kayıtlar kalır.

10. Martyrs (2008)

10. Martyrs (2008)

İşkence görmüş bir kadın, çocukken kaçırıldığı insanların izini sürerek intikam almaya karar verir. Ancak olayların ardında düşündüğünden çok daha korkunç bir gerçek vardır.

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11. The Texas Chain Saw Massacre (1974)

11. The Texas Chain Saw Massacre (1974)

Bir grup genç, arabaları bozulunca ıssız bir çiftlik evine sığınır. Ancak burada yaşayan psikopat bir aile ve insan derisinden maske yapan Leatherface ile karşılaşırlar.

12. A Nightmare on Elm Street (1984)

12. A Nightmare on Elm Street (1984)

Elm sokağında yaşayan gençler rüyalarında Freddy Krueger adında korkunç bir katil tarafından avlanmaya başlar. Uyuyakalmak, ölümle eşdeğer hale gelir.

13. The Autopsy of Jane Doe (2016)

13. The Autopsy of Jane Doe (2016)

Bir baba ve oğlu, morga getirilen isimsiz bir kadın cesedinin sırlarını açığa çıkarmaya çalışır. Ancak otopsi ilerledikçe, cesedin beklenenden çok daha tehlikeli olduğu ortaya çıkar.

14. Host (2020)

14. Host (2020)

Pandemi döneminde sıkılan bir grup arkadaş, Zoom üzerinden bir ruh çağırma seansı yapar. Ancak yanlışlıkla korkunç bir varlığı serbest bırakırlar ve hiçbir yerde güvende değillerdir.

15. Smile (2022)

15. Smile (2022)

İnsanlara musallat olup onları dehşet içinde ölüme sürükleyen bir varlık, kurbanlarını korkunç gülümsemelerle takip eder. Gördüğünüz her sıradan yüz, bir anda kabusa dönüşebilir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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