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Harry Potter Dizisi Şekilleniyor: Minerva McGonagall'ı Janet McTeer Canlandırabilir!

Harry Potter Dizisi Şekilleniyor: Minerva McGonagall'ı Janet McTeer Canlandırabilir!

Harry Potter
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.03.2025 - 13:47

HBO’nun Harry Potter dizisinde Profesör Minerva McGonagall’ı canlandıracak isim netleşmek üzere. İki kez Oscar’a aday gösterilen ve bir kez Tony Ödülü kazanan deneyimli oyuncu Janet McTeer’in, bu ikonik rol için görüşmeler yaptığı duyuruldu.

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Harry Potter evreni, televizyona taşınmaya hazırlanırken, hayranları en çok heyecanlandıran konulardan biri de unutulmaz karakterlerin kimler tarafından canlandırılacağı oldu.

Harry Potter evreni, televizyona taşınmaya hazırlanırken, hayranları en çok heyecanlandıran konulardan biri de unutulmaz karakterlerin kimler tarafından canlandırılacağı oldu.

Son gelen bilgilere göre, Profesör Minerva McGonagall rolü için güçlü bir isimle görüşmelerde son aşamaya gelindi: Usta oyuncu Janet McTeer.

İki kez Oscar’a aday gösterilen ve bir Tony Ödülü’ne layık görülen McTeer, sahne ve ekran performanslarıyla yıllardır büyük takdir toplayan bir oyuncu. Eğer anlaşma sağlanırsa, McTeer’in McGonagall karakterine yeni bir boyut kazandırması bekleniyor.

Eğer anlaşma sağlanırsa Minerva McGonagall, genç haliyle karşımıza çıkacak!

Eğer anlaşma sağlanırsa Minerva McGonagall, genç haliyle karşımıza çıkacak!

Sinema uyarlamalarında Maggie Smith’in unutulmaz bir şekilde hayat verdiği bu güçlü ve otoriter profesör, yeni dizide daha genç bir versiyonuyla ekranlara gelecek. Bu durum, karakterin geçmişine ve Hogwarts’taki etkisine daha derinlemesine bir bakış sunabilir.

Öte yandan dizideki Albus Dumbledore ve Severus Snape rollerini canlandıracak oyuncular belli oldu.

Öte yandan dizideki Albus Dumbledore ve Severus Snape rollerini canlandıracak oyuncular belli oldu.

Usta oyuncu John Lithgow’un, Hogwarts’ın bilge müdürü Albus Dumbledore rolü için son aşamaya geldiği bildirildi. Bir diğer önemli karakter olan Severus Snape’e ise yetenekli İngiliz aktör Paapa Essiedu hayat verecek.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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