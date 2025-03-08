Harry Potter Dizisi Şekilleniyor: Minerva McGonagall'ı Janet McTeer Canlandırabilir!
Harry Potter Dizisi Şekilleniyor: Minerva McGonagall'ı Janet McTeer Canlandırabilir!
HBO’nun Harry Potter dizisinde Profesör Minerva McGonagall’ı canlandıracak isim netleşmek üzere. İki kez Oscar’a aday gösterilen ve bir kez Tony Ödülü kazanan deneyimli oyuncu Janet McTeer’in, bu ikonik rol için görüşmeler yaptığı duyuruldu.
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Harry Potter evreni, televizyona taşınmaya hazırlanırken, hayranları en çok heyecanlandıran konulardan biri de unutulmaz karakterlerin kimler tarafından canlandırılacağı oldu.
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Eğer anlaşma sağlanırsa Minerva McGonagall, genç haliyle karşımıza çıkacak!
Öte yandan dizideki Albus Dumbledore ve Severus Snape rollerini canlandıracak oyuncular belli oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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