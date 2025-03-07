Birbirinden Başarılı Kadın Yönetmenlerin Ödülle Taçlandırılmış Filmleri
Birbirinden Başarılı Kadın Yönetmenlerin Ödülle Taçlandırılmış Filmleri
Kadın yönetmenler, sinema dünyasında uzun yıllar mücadele etti ama yetenekleriyle en prestijli ödülleri kazanmaktan geri durmadılar. Oscar’dan Cannes’a, Berlin’den Venedik’e uzanan bu liste, kadınların sinemadaki gücünü gözler önüne seriyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel, ödülleriyle sinema tarihine damga vuran kadın yönetmenlerin filmlerini keşfedin!
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1. Nomadland (2020) - Chloé Zhao
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2. The Power of the Dog (2021) - Jane Campion
3. The Hurt Locker (2008) - Kathryn Bigelow
4. Lost in Translation (2003) - Sofia Coppola
5. Titane (2021) - Julia Ducournau
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6. The Piano (1993) - Jane Campion
7. Atlantics (2019) - Mati Diop
8. Portrait of a Lady on Fire (2019) - Céline Sciamma
9. Vagabond (1985) - Agnès Varda
10. Somewhere (2010) - Sofia Coppola
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11. Happening (2021) - Audrey Diwan
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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