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Birbirinden Başarılı Kadın Yönetmenlerin Ödülle Taçlandırılmış Filmleri

Birbirinden Başarılı Kadın Yönetmenlerin Ödülle Taçlandırılmış Filmleri

8 Mart film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.03.2025 - 19:31

Kadın yönetmenler, sinema dünyasında uzun yıllar mücadele etti ama yetenekleriyle en prestijli ödülleri kazanmaktan geri durmadılar. Oscar’dan Cannes’a, Berlin’den Venedik’e uzanan bu liste, kadınların sinemadaki gücünü gözler önüne seriyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel, ödülleriyle sinema tarihine damga vuran kadın yönetmenlerin filmlerini keşfedin!

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1. Nomadland (2020) - Chloé Zhao

1. Nomadland (2020) - Chloé Zhao
  • En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu Oscar'larını kazandı.

Amerika’nın ekonomik çöküş sonrası modern göçebelerinden biri olan Fern, bir minibüste yaşayıp seyahat ederken yeni bir hayata uyum sağlamaya çalışır.

2. The Power of the Dog (2021) - Jane Campion

2. The Power of the Dog (2021) - Jane Campion
  • En İyi Yönetmen Oscar'ını kazandı.

1920’lerin Amerika’sında, acımasız bir çiftlik sahibi, kardeşinin yeni eşine ve onun oğluna psikolojik savaş açar. Ancak kendi maskesinin ardında sakladığı sırlar da açığa çıkacaktır.

3. The Hurt Locker (2008) - Kathryn Bigelow

3. The Hurt Locker (2008) - Kathryn Bigelow
  • En İyi Yönetmen ve En İyi Film dahil 6 Oscar kazandı.

Irak savaşında bomba imha ekibinde görev yapan bir askerin adrenalin bağımlılığı ile ölümle dans edişini takip eden sarsıcı bir savaş filmi.

4. Lost in Translation (2003) - Sofia Coppola

4. Lost in Translation (2003) - Sofia Coppola
  • En İyi Orijinal Senaryo Oscar'ını kazandı.

Tokyo’da yolları kesişen yaşlı bir aktör ve yalnız bir genç kadın, kültürel yabancılaşma içinde tuhaf ama derin bir bağ kurar.

5. Titane (2021) - Julia Ducournau

5. Titane (2021) - Julia Ducournau
  • Altın Palmiye kazandı.

Bir araba kazası sonucu kafasına titanyum plaka yerleştirilen genç bir kadın, bedenine ve kimliğine dair sınırları aşan karanlık bir yolculuğa çıkar.

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6. The Piano (1993) - Jane Campion

6. The Piano (1993) - Jane Campion
  • Altın Palmiye kazanan ilk kadın yönetmen oldu.

19. yüzyılda dilsiz bir kadın ve küçük kızı, Yeni Zelanda’nın sert doğasında piyanosuyla hayatta kalmaya çalışırken beklenmedik bir aşka sürüklenir.

7. Atlantics (2019) - Mati Diop

7. Atlantics (2019) - Mati Diop
  • Altın Palmiye Jüri Büyük Ödülü kazandı.

Senegalli genç bir kadın, Avrupa’ya göç etmek için denize açılan sevgilisinin kayboluşunun ardından doğaüstü olaylarla karşı karşıya kalır.

8. Portrait of a Lady on Fire (2019) - Céline Sciamma

8. Portrait of a Lady on Fire (2019) - Céline Sciamma
  • Altın Palmiye En İyi Senaryo Ödülü kazandı.

18. yüzyılda bir ressam, evlenmeye zorlanan bir kadının portresini gizlice çizerken aralarında tutkulu bir aşk filizlenir.

9. Vagabond (1985) - Agnès Varda

9. Vagabond (1985) - Agnès Varda
  • Altın Aslan kazandı.

Fransa kırsalında ölü bulunan genç bir kadının, onunla karşılaşan insanların gözünden anlatılan, özgürlüğün ve yalnızlığın şiirsel bir hikayesi.

10. Somewhere (2010) - Sofia Coppola

10. Somewhere (2010) - Sofia Coppola
  • Altın Aslan kazandı.

Hollywood’da yaşayan bir aktör, uzun süredir görmediği kızıyla bir araya gelince hayata dair yeni bir perspektif kazanmaya başlar.

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11. Happening (2021) - Audrey Diwan

11. Happening (2021) - Audrey Diwan
  • Altın Aslan kazandı.

1960’lar Fransa’sında, yetenekli bir üniversite öğrencisi, kürtajın yasak olduğu bir dönemde kendi geleceğini kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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