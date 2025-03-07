Gözden Kaçmaması Gereken, Son Yıllara Damga Vuran 15 Film
Gözden Kaçmaması Gereken, Son Yıllara Damga Vuran 15 Film
Son yıllarda sinema dünyası, büyük bütçeli gişe canavarlarından bağımsız yapımlara, çarpıcı bilim kurgulardan duygusal dramalara kadar geniş bir yelpazede unutulmaz filmlerle dolup taştı.
Bu liste, eleştirmenlerden tam not alan, ödül sezonuna damga vuran ve sinemaseverler arasında uzun süre konuşulan yapımları bir araya getiriyor. Eğer son yıllarda gözünüzden kaçan filmler varsa, işte mutlaka izlemeniz gereken 15 etkileyici yapım!
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1. Oppenheimer (2023)
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2. Everything Everywhere All at Once (2022)
3. The Banshees of Inisherin (2022)
4. Dune: Part One (2021)
5. Barbie (2023)
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6. Poor Things (2023)
7. Anatomy of a Fall (2023)
8. Aftersun (2022)
9. The Whale (2022)
10. TÁR (2022)
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11. The Batman (2022)
12. Nope (2022)
13. The Northman (2022)
14. Past Lives (2023)
15. Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023)
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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