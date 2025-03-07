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Gözden Kaçmaması Gereken, Son Yıllara Damga Vuran 15 Film

Gözden Kaçmaması Gereken, Son Yıllara Damga Vuran 15 Film

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.03.2025 - 08:01

Son yıllarda sinema dünyası, büyük bütçeli gişe canavarlarından bağımsız yapımlara, çarpıcı bilim kurgulardan duygusal dramalara kadar geniş bir yelpazede unutulmaz filmlerle dolup taştı.

Bu liste, eleştirmenlerden tam not alan, ödül sezonuna damga vuran ve sinemaseverler arasında uzun süre konuşulan yapımları bir araya getiriyor. Eğer son yıllarda gözünüzden kaçan filmler varsa, işte mutlaka izlemeniz gereken 15 etkileyici yapım!

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1. Oppenheimer (2023)

1. Oppenheimer (2023)

Atom bombasının babası olarak anılan J. Robert Oppenheimer’ın yükselişi, iç hesaplaşmaları ve tarihe yön veren çalışmaları, Christopher Nolan’ın büyüleyici anlatımıyla beyaz perdeye taşınıyor.

2. Everything Everywhere All at Once (2022)

2. Everything Everywhere All at Once (2022)

Hayatındaki sorunlarla boğuşan bir çamaşırhane sahibi, beklenmedik bir şekilde çoklu evrenlerin anahtarını eline geçirir ve kendini gerçeküstü bir yolculuğun içinde bulur.

3. The Banshees of Inisherin (2022)

3. The Banshees of Inisherin (2022)

İrlanda’nın ıssız bir adasında, iki eski arkadaş arasındaki çatışma, kara mizah ve hüzün dolu bir anlatımla izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkarıyor.

4. Dune: Part One (2021)

4. Dune: Part One (2021)

Uzak bir gelecekte, genç Paul Atreides ailesiyle birlikte Arrakis gezegenine gelir ve kendisini güç, ihanet ve kaderin şekillendirdiği destansı bir savaşın ortasında bulur.

5. Barbie (2023)

5. Barbie (2023)

Mükemmeliyetin simgesi olan Barbie, kendi varoluşunu sorgulamaya başladığında, onu gerçek dünyaya ve eğlenceli ama dokunaklı bir kimlik keşfine sürükleyen olaylar zinciri başlar.

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6. Poor Things (2023)

6. Poor Things (2023)

Bilimsel bir deney sonucu hayata geri dönen Bella Baxter, özgürlüğü keşfederken toplumun kadınlara biçtiği rolleri altüst eden sıra dışı bir maceraya atılıyor.

7. Anatomy of a Fall (2023)

7. Anatomy of a Fall (2023)

Bir yazarın kocasının ölümüyle başlayan dava, evliliğin ve adaletin sınırlarını test eden gerilim dolu bir hikâyeye dönüşüyor.

8. Aftersun (2022)

8. Aftersun (2022)

Bir baba ve kızın yaz tatili anıları, yıllar sonra geçmişin gölgeleriyle iç içe geçen melankolik ve dokunaklı bir hikâyeye evriliyor.

9. The Whale (2022)

9. The Whale (2022)

Hayattan tamamen izole olmuş, aşırı kilolu bir adam, geçmişte yaptığı hataları telafi etmeye çalışırken, izleyiciyi duygu dolu bir yüzleşmeye davet ediyor.

10. TÁR (2022)

10. TÁR (2022)

Dünyaca ünlü orkestra şefi Lydia Tár’ın zirveden düşüşe giden hikâyesi, güç, ego ve sanatsal mükemmeliyetin bedelini sorgulayan çarpıcı bir dram sunuyor.

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11. The Batman (2022)

11. The Batman (2022)

Gotham’ın karanlık sokaklarında bir seri katilin izini süren Batman, dedektif kimliğini ön plana çıkaran gerilim yüklü bir maceraya atılıyor.

12. Nope (2022)

12. Nope (2022)

Issız bir çiftlikte yaşayan iki kardeş, gökyüzünde gördükleri tuhaf bir varlığı keşfetmeye çalışırken, doğaüstü bir gerilimle yüzleşirler.

13. The Northman (2022)

13. The Northman (2022)

Genç bir Viking prensi, ailesinin intikamını almak için çıktığı acımasız yolculukta, kaderiyle yüzleşmek zorunda kalır.

14. Past Lives (2023)

14. Past Lives (2023)

Yıllar önce yolları ayrılan iki çocukluk arkadaşı, yıllar sonra tekrar bir araya gelerek, geçmişte yaşanmamış ihtimallerin ve kaderin izlerini takip ediyor.

15. Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023)

15. Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023)

Miles Morales, çoklu evrenin farklı versiyonlarında yolculuk ederken, kendi kaderini belirlemek için zorlu bir mücadeleye girişiyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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