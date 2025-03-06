"Karakter Öldü": Keanu Reeves, John Wick 5'in Çekilmeyeceğini Açıkladı!
"Karakter Öldü": Keanu Reeves, John Wick 5'in Çekilmeyeceğini Açıkladı!
Aksiyon sinemasına yeni bir soluk getiren John Wick serisi, hayranlarını üzecek bir haberle gündemde. Keanu Reeves, verdiği son röportajda suikastçı John Wick’in hikâyesinin tamamlandığını ve karakterin geri dönmeyeceğini açıkladı. Ancak bu, Wick evreninin tamamen kapanacağı anlamına gelmiyor. Spin-off projelerle genişlemeye devam edecek olan bu dünya, yeni karakterlerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, gerçekten John Wick defteri kapandı mı? Yoksa ileride sürpriz bir dönüş ihtimali var mı? İşte detaylar…
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Keanu Reeves, John Wick hayranlarını üzecek bir açıklamayla karakterin hikâyesinin kesin olarak sona erdiğini duyurdu.
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Merakla beklenen John Wick 5'in gelmeyeceği bu şekilde resmen duyurulsa da bu, John Wick evreninin tamamen kapanacağı anlamına gelmiyor.
Serinin devam etmeyeceği haberi hayranları üzdü ama filmin bu kadar büyüyüp kült bir seriye dönüşmesi de başlı başına bir başarı hikâyesi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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