Ölmemişti! Behzat Ç.'ye Geri Dönen Savcı Esra, 13 Yıl Ne Yaptı?

Türk televizyon tarihinin kült dizilerinden Behzat Ç., yıllar sonra bile izleyicisini şaşırtmaya devam ediyor. Ve şimdi, dizinin en büyük trajedilerinden biri tersine dönüyor.

13 yıl önce, Behzat’ın en büyük aşkı olan Esra, Fatih Kulakzarı tarafından öldürülmüştü. Bu olay, sadece Behzat’ı değil, izleyicileri de derinden sarsmıştı. Ancak Çekiç ve Gül: Behzat Ç. dizisinin yeni sezonunda, Esra’nın aslında ölmediği ortaya çıktı. Peki, bu kadar yıl boyunca neredeydi? Olası senaryoları sizler için yazdık!