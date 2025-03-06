onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Ölmemişti! Behzat Ç.'ye Geri Dönen Savcı Esra, 13 Yıl Ne Yaptı?

Ölmemişti! Behzat Ç.'ye Geri Dönen Savcı Esra, 13 Yıl Ne Yaptı?

Canan Ergüder Erdal Beşikçioğlu
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.03.2025 - 16:42

Türk televizyon tarihinin kült dizilerinden Behzat Ç., yıllar sonra bile izleyicisini şaşırtmaya devam ediyor. Ve şimdi, dizinin en büyük trajedilerinden biri tersine dönüyor.

13 yıl önce, Behzat’ın en büyük aşkı olan Esra, Fatih Kulakzarı tarafından öldürülmüştü. Bu olay, sadece Behzat’ı değil, izleyicileri de derinden sarsmıştı. Ancak Çekiç ve Gül: Behzat Ç. dizisinin yeni sezonunda, Esra’nın aslında ölmediği ortaya çıktı. Peki, bu kadar yıl boyunca neredeydi? Olası senaryoları sizler için yazdık!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyonlarına damga vuran Behzat Ç., BluTV'de 3. sezonuyla geri dönüyor.

Türk televizyonlarına damga vuran Behzat Ç., BluTV'de 3. sezonuyla geri dönüyor.

Sevilen seride bu sezon tam 13 yıl öncesine dönüyoruz. 13 yıl önce televizyonda yayınlanan Behzat Ç.'de Behzat'ın biricik aşkı Savcı Esra'nın ani ölümüyle hepimiz şoke olmuştuk. Suikaste kurban giden Esra karakterinin diziden ayrılışı net olurken tam 13 yıl sonra ölmediği ve yeni sezonda dizide yer alacağı duyuruldu.

Savcı Esra karakteri ölümünden tam 13 yıl sonra diziye geri dönüyor. Peki, geçen bu 13 yılda Esra karakteri neler yaşamış olabilir?

Savcı Esra karakteri ölümünden tam 13 yıl sonra diziye geri dönüyor. Peki, geçen bu 13 yılda Esra karakteri neler yaşamış olabilir?

Ölümü bir düzmece miydi yoksa birileri tarafından esir mi tutuldu? Yeni sezon yayınlanana kadar tüm bunlar bir soru işareti olsa da biz ufak senaryolar hazırladık. Bakalım hangisi doğru çıkacak?

Savcı Esra, devlet tarafından gizlice koruma altına alınmış olabilir.

Savcı Esra, devlet tarafından gizlice koruma altına alınmış olabilir.

Ercüment Çözer’in Savcı Esra için daha büyük planları olduğu ortaya çıktı. Onun peşine düşeceğini fark eden üst düzey bir yetkili, Esra’yı koruma altına aldı. Resmî kayıtlara “öldü” olarak geçti, yeni bir kimlik verildi ve uzak bir şehirde veya yurt dışında yaşamaya başladı. Ancak bir tehdit yeniden ortaya çıkınca saklandığı yer açığa çıktı ve eski hayatına dönmek zorunda kaldı.

Fatih Kulakzarı’nın saldırısında ağır yaralanan Esra, hafızasını kaybetmiş olabilir.

Fatih Kulakzarı’nın saldırısında ağır yaralanan Esra, hafızasını kaybetmiş olabilir.

Esra, belki de hafızasını kaybetti ve bambaşka bir hayat yaşamak zorunda kaldı. Yıllarca Ankara’dan uzakta, kim olduğunu bilmeden yaşadı. Ancak bir şeyler onu geçmişine geri çağırdı ve sonunda her şeyi hatırlayıp geri döndü.

Tabii bir de esir tutulma ihtimali var.

Tabii bir de esir tutulma ihtimali var.

Esra, belki de gerçekten ölmedi ama özgür de değildi. Ercüment Çözer’in düşmanları veya gizli bir güç tarafından esir tutuldu. 13 yıl boyunca bir hücrede mi kaldı? Birileri onu kendi çıkarları için mi kullandı? Eğer böyleyse, geri dönen Esra, artık bildiğimiz Esra olmayabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hayatta kalmış olsa da herkesten gizleyerek ortadan kaybolmuş olabilir.

Hayatta kalmış olsa da herkesten gizleyerek ortadan kaybolmuş olabilir.

Belki de Esra, kendini öldü göstererek kaçmak zorunda kaldı. Belki bildiği bir şey yüzünden hem Behzat’ı hem de kendini korumak için ortadan kayboldu. Eğer öyleyse, şimdi geri dönmesinin sebebi ne? Peşinde birileri mi var, yoksa artık saklanmak istemiyor mu?

Fatih Kulakzarı ihaneti mi?

Fatih Kulakzarı ihaneti mi?

Esra’yı öldürmesi için emir alan Fatih Kulakzarı, son anda farklı bir karar almış olabilir. Belki bir pazarlık yapıldı, belki de vicdan azabı çekti ve Esra’yı sakladı. Bu durumda Esra, yıllardır ya rehin tutuldu ya da bir şekilde özgürlüğünü satın almak için mücadele etti. Geri dönüşü, eski hesapların açılacağı anlamına gelir.

Karanlık tarafa mı geçti?

Karanlık tarafa mı geçti?

Belki de Ercüment Çözer, Esra’nın geri dönmesini sağladı. Onun hayatta olduğunu bilen ama yıllarca saklayan kişi Ercüment’ti ve şimdi bu bilgiyi kullanarak Behzat’ı manipüle etmeyi planlıyor. Eğer böyleyse, Esra’nın geri dönüşü Behzat için bir lütuf değil, büyük bir tuzak olabilir.

Esra’nın geri dönüşü, Behzat Ç. evreninde her şeyi değiştirecek.

Esra’nın geri dönüşü, Behzat Ç. evreninde her şeyi değiştirecek.

Behzat, en büyük travmasını geride bırakabildi mi, yoksa Esra’yı yeniden kaybetme korkusuyla mı yüzleşecek? Peki, bu geri dönüş gerçekten bir kavuşma mı, yoksa çok daha büyük bir hesaplaşmanın başlangıcı mı? Hepsini yeni sezonda öğreneceğiz...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın