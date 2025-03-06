Ölmemişti! Behzat Ç.'ye Geri Dönen Savcı Esra, 13 Yıl Ne Yaptı?
Ölmemişti! Behzat Ç.'ye Geri Dönen Savcı Esra, 13 Yıl Ne Yaptı?
Türk televizyon tarihinin kült dizilerinden Behzat Ç., yıllar sonra bile izleyicisini şaşırtmaya devam ediyor. Ve şimdi, dizinin en büyük trajedilerinden biri tersine dönüyor.
13 yıl önce, Behzat’ın en büyük aşkı olan Esra, Fatih Kulakzarı tarafından öldürülmüştü. Bu olay, sadece Behzat’ı değil, izleyicileri de derinden sarsmıştı. Ancak Çekiç ve Gül: Behzat Ç. dizisinin yeni sezonunda, Esra’nın aslında ölmediği ortaya çıktı. Peki, bu kadar yıl boyunca neredeydi? Olası senaryoları sizler için yazdık!
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Türk televizyonlarına damga vuran Behzat Ç., BluTV'de 3. sezonuyla geri dönüyor.
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Savcı Esra karakteri ölümünden tam 13 yıl sonra diziye geri dönüyor. Peki, geçen bu 13 yılda Esra karakteri neler yaşamış olabilir?
Savcı Esra, devlet tarafından gizlice koruma altına alınmış olabilir.
Fatih Kulakzarı’nın saldırısında ağır yaralanan Esra, hafızasını kaybetmiş olabilir.
Tabii bir de esir tutulma ihtimali var.
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Hayatta kalmış olsa da herkesten gizleyerek ortadan kaybolmuş olabilir.
Fatih Kulakzarı ihaneti mi?
Karanlık tarafa mı geçti?
Esra’nın geri dönüşü, Behzat Ç. evreninde her şeyi değiştirecek.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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