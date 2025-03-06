Önce Instagram Sonra Ekranlar: Can Yaman, El Turco'nun Yayın Tarihi Belli Oldu!
Önce Instagram Sonra Ekranlar: Can Yaman, El Turco'nun Yayın Tarihi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
Can Yaman ekranlara ve Instagram'a verdiği araya bir son vererek bugün yeniden sahalara dönüş yaptı! 11 milyonluk Instagram hesabını kapatan Can Yaman, yeni hesabıyla tekrar hayranlarının karşısına çıktı. Çekimlerinin bitmesinin ardından bir süredir merakla beklenen El Turco için de sayılı günler kaldı.
Dünya çapında izleyiciye ulaşması beklenen ve Osmanlı'nın Viyana Kuşatması dönemindeki gizemli bir hikayeyi ele alan El Turco dizisi, Türkiye'de 2 Nisan'da izleyiciyle buluşacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Can Yaman hayranları 11 milyonluk Instagram hesabını kapatması ve ekranlara bir müddet ara vermesiyle yıkılmıştı.
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Ay Yapım imzalı tarihi El Turco dizisinde Can Yaman, Orhan Yeniaras'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştı.
Yeni açtığı hesabından yaptığı ilk paylaşımlardan birinde dizinin afişini paylaşan Can Yaman, yaptığı İngilizce paylaşımla dizinin yurt dışı yayın tarihini duyurdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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