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Önce Instagram Sonra Ekranlar: Can Yaman, El Turco'nun Yayın Tarihi Belli Oldu!

Önce Instagram Sonra Ekranlar: Can Yaman, El Turco'nun Yayın Tarihi Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.03.2025 - 17:22

Can Yaman ekranlara ve Instagram'a verdiği araya bir son vererek bugün yeniden sahalara dönüş yaptı! 11 milyonluk Instagram hesabını kapatan Can Yaman, yeni hesabıyla tekrar hayranlarının karşısına çıktı. Çekimlerinin bitmesinin ardından bir süredir merakla beklenen El Turco için de sayılı günler kaldı.

Dünya çapında izleyiciye ulaşması beklenen ve Osmanlı'nın Viyana Kuşatması dönemindeki gizemli bir hikayeyi ele alan El Turco dizisi, Türkiye'de 2 Nisan'da izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/magazi...
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Can Yaman hayranları 11 milyonluk Instagram hesabını kapatması ve ekranlara bir müddet ara vermesiyle yıkılmıştı.

Can Yaman hayranları 11 milyonluk Instagram hesabını kapatması ve ekranlara bir müddet ara vermesiyle yıkılmıştı.

Ancak sevenleri için çifte müjde zamanı! Can Yaman hem yeni açtığı Instagram hesabıyla sevenleriyle buluştu, hem de 2022 yılından bu yana beklenen El turco dizisiyle buluşmaya sayılı günler kaldı.

Ay Yapım imzalı tarihi El Turco dizisinde Can Yaman, Orhan Yeniaras'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştı.

Ay Yapım imzalı tarihi El Turco dizisinde Can Yaman, Orhan Yeniaras'ın aynı adlı romanından uyarlanmıştı.

17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana Seferi sırasında yaşanan olaylara ışık tutan dizide, Can Yaman Hasan Balaban'a hayat verecek.  

1683'te Osmanlı İmparatorluğu'nun Viyana Seferi sırasında yaralanan Hasan Balaban'ın hikâyesinin anlatılacağı dizide, Will Kemp, Greta Ferro, David Nykl, Kieran O'Reilly, Veronica Ferres, Hüseyin Avni Danyal ve Maddalena Aragão gibi uluslararası ünlü isimler rol alıyor.

Yeni açtığı hesabından yaptığı ilk paylaşımlardan birinde dizinin afişini paylaşan Can Yaman, yaptığı İngilizce paylaşımla dizinin yurt dışı yayın tarihini duyurdu.

Yeni açtığı hesabından yaptığı ilk paylaşımlardan birinde dizinin afişini paylaşan Can Yaman, yaptığı İngilizce paylaşımla dizinin yurt dışı yayın tarihini duyurdu.

Yurt dışında 21 Mart'ta izleyiciyle buluşacak olan dizi Türkiye'de 2 Nisan'da yayına girecek. Bakalım IMDb listelerinde en çok beklenen yapımlardan biri olan El Turco, izleyiciden tam not almayı başaracak mı?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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