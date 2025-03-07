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Harry Potter Dizisinde Severus Snape'i Paapa Essiedu Canlandıracak

Harry Potter Dizisinde Severus Snape'i Paapa Essiedu Canlandıracak

Harry Potter
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.03.2025 - 23:24

J.K. Rowling’in kaleme aldığı ve sinemaya uyarlanarak büyük başarı yakalayan Harry Potter serisi, bu kez bir dizi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. HBO imzasını taşıyan projede, Harry, Ron ve Hermione’yi kimin canlandıracağı merakla beklenirken, Snape karakterini oynayacak isim netleşti.

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Dünyaca ünlü Harry Potter serisi, dizi olarak geri dönmeye hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü Harry Potter serisi, dizi olarak geri dönmeye hazırlanıyor.

Dizi çalışmaları tam gaz devam ederken geçtiğimiz günlerde Albus Dumbledore karakterini kimin canlandıracağı açıklanmıştı. Ünlü oyuncu John Lithgow, Hogwarts’ın bilge müdürüne hayat verecek.

HBO imzasını taşıyan projede, şimdi de Snape karakterini canlandıracak isim belli oldu!

HBO imzasını taşıyan projede, şimdi de Snape karakterini canlandıracak isim belli oldu!

Emmy adayı İngiliz aktör Paapa Essiedu, Hogwarts’ın efsanevi iksir profesörü Severus Snape olarak ekranlara gelecek. Sinema filmlerinde bu ikonik karaktere hayat veren Alan Rickman, Snape'in derinlikli hikayesiyle hafızalara kazınmıştı. 2016 yılında hayatını kaybeden Rickman’ın ardından, bu önemli rolü devralacak yeni isim büyük yankı uyandırdı.

Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak?

Harry Potter dizisi ne zaman yayınlanacak?

HBO’nun dev bütçeli Harry Potter dizisi için net bir yayın tarihi açıklanmış değil. Ancak Warner Bros. Discovery CEO’su David Zaslav, projenin 2026 yılında izleyiciyle buluşmasının planlandığını duyurdu. 

Her sezonun bir kitabı ele alacağı bu uzun soluklu yapımın toplamda yedi sezon sürmesi bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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o. k.

Ölü gibi solgun tenli zayıf ince uzun yağlı düz siyah saç olarak apaçık tarif edilen bir karakteri neden değiştirirsin ki

hıhım

Last of us dizisi gibi bir facia olucak kesin , maymuna benzeyen bi kızı oynatıyorlar ellie karakteri için . Bu dizide de aynısı olur , karakterlerin birbiri... Devamını Gör

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