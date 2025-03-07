Harry Potter Dizisinde Severus Snape'i Paapa Essiedu Canlandıracak
Harry Potter Dizisinde Severus Snape'i Paapa Essiedu Canlandıracak
J.K. Rowling’in kaleme aldığı ve sinemaya uyarlanarak büyük başarı yakalayan Harry Potter serisi, bu kez bir dizi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. HBO imzasını taşıyan projede, Harry, Ron ve Hermione’yi kimin canlandıracağı merakla beklenirken, Snape karakterini oynayacak isim netleşti.
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Dünyaca ünlü Harry Potter serisi, dizi olarak geri dönmeye hazırlanıyor.
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HBO imzasını taşıyan projede, şimdi de Snape karakterini canlandıracak isim belli oldu!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Ölü gibi solgun tenli zayıf ince uzun yağlı düz siyah saç olarak apaçık tarif edilen bir karakteri neden değiştirirsin ki
Last of us dizisi gibi bir facia olucak kesin , maymuna benzeyen bi kızı oynatıyorlar ellie karakteri için . Bu dizide de aynısı olur , karakterlerin birbiri... Devamını Gör
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