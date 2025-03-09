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Şakir Paşa Ailesi'ndeki Lala İbrahim Şirin'in Annesi Yeşilçam'ın Arap Bacı'sı Çıktı!

Şakir Paşa Ailesi'ndeki Lala İbrahim Şirin'in Annesi Yeşilçam'ın Arap Bacı'sı Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.03.2025 - 01:17

NOW TV'nin dokuz canlı dizisi Şakir Paşa Ailesi yeni bölümüyle ekrana geldi. Her hafta 'Acaba bu hafta başına bir iş gelecek mi?' diye düşündüğümüz dizi, son olarak hem Şakir Paşa'nın torunlarıyla anlaşmış hem de RTÜK cezasına karşı yürütmeyi durdurma kararı alınmasıyla rahata ermişti.

Dizide sık sık aksiliklerin yaşanması izleyiciyi diziye daha da bağladı. Oyuncularla ilgili detayları yakından takip eden izleyiciler, Lala rolündeki İbrahim Şirin'le ilgili gerçeği fark ettiler. Meğer İbrahim Şirin, Yeşilçam'dan tanıdığımız Dursune Şirin'in oğluymuş!

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Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hayatının anlatıldığı Şakir Paşa Ailesi, ekranların hem en sevilen hem de en olaylı dizilerinden biri oldu.

Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hayatının anlatıldığı Şakir Paşa Ailesi, ekranların hem en sevilen hem de en olaylı dizilerinden biri oldu.

Şakir Paşa'nın ailesinin dava açtığı dizinin setinde çıkan yangın çekimlerin yapılamamasına yol açarken başına gelecekler bununla sınırlı kalmadı. Hem RTÜK'ten ahlaki değerleri bozduğuna dair ceza alan dizi, hem de Şakir Paşa'nın torunlarının açtığı davayı kazanmalarıyla yayından kaldırıldı!

Ancak çok geçmeden hem Şakir Paşa'nın torunlarıyla anlaşmaya varıldı hem de RTÜK'ün kararına karşılık mahkemeye başvuran yapım, buradan da zaferle dönmeyi başladı. Dizinin kazasız belasız yoluna devam etmesine karar verildi.

Peş peşe aksiliklerin yaşandığı dizi izleyiciyi ekrana daha çok bağlamayı başardı. Diziyi yakın markaja alan izleyiciler her bir detayı araştırmaya başladılar.

Peş peşe aksiliklerin yaşandığı dizi izleyiciyi ekrana daha çok bağlamayı başardı. Diziyi yakın markaja alan izleyiciler her bir detayı araştırmaya başladılar.

Dizide yer alan karakterlerin gerçek hayatta neler yaşadığı büyük bir merak konusu olurken, oyuncularla ilgili detaylar da araştırılmaya başlandı. 

Dizide Lala karakterine hayat veren İbrahim Şirin'le ilgili az bilinen bir gerçek ise herkesi şaşırttı. İbrahim Şirin'in annesi Yeşilçam'dan tanıdığımız Dursune Şirin'miş!

Yeşilçam filmlerinde Arap Bacı rolüyle ilk kez rol alan Dursune Şirin, İbrahim Şirin'in annesiymiş.

Yeşilçam filmlerinde Arap Bacı rolüyle ilk kez rol alan Dursune Şirin, İbrahim Şirin'in annesiymiş.

Türk sinemasındaki Arap Bacı Kalfa rolünü ilk canlandıran kişi olan Dursune Şirin, pek çok Yeşilçam filminde benzer rolde oynamıştı. Dadı rolleri ya da kalfalık rollerinde oynayan oyuncu, 1972 yılında hayatını kaybetmişti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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