Şakir Paşa Ailesi'ndeki Lala İbrahim Şirin'in Annesi Yeşilçam'ın Arap Bacı'sı Çıktı!

NOW TV'nin dokuz canlı dizisi Şakir Paşa Ailesi yeni bölümüyle ekrana geldi. Her hafta 'Acaba bu hafta başına bir iş gelecek mi?' diye düşündüğümüz dizi, son olarak hem Şakir Paşa'nın torunlarıyla anlaşmış hem de RTÜK cezasına karşı yürütmeyi durdurma kararı alınmasıyla rahata ermişti.

Dizide sık sık aksiliklerin yaşanması izleyiciyi diziye daha da bağladı. Oyuncularla ilgili detayları yakından takip eden izleyiciler, Lala rolündeki İbrahim Şirin'le ilgili gerçeği fark ettiler. Meğer İbrahim Şirin, Yeşilçam'dan tanıdığımız Dursune Şirin'in oğluymuş!