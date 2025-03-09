Şakir Paşa Ailesi'ndeki Lala İbrahim Şirin'in Annesi Yeşilçam'ın Arap Bacı'sı Çıktı!
Şakir Paşa Ailesi'ndeki Lala İbrahim Şirin'in Annesi Yeşilçam'ın Arap Bacı'sı Çıktı!
NOW TV'nin dokuz canlı dizisi Şakir Paşa Ailesi yeni bölümüyle ekrana geldi. Her hafta 'Acaba bu hafta başına bir iş gelecek mi?' diye düşündüğümüz dizi, son olarak hem Şakir Paşa'nın torunlarıyla anlaşmış hem de RTÜK cezasına karşı yürütmeyi durdurma kararı alınmasıyla rahata ermişti.
Dizide sık sık aksiliklerin yaşanması izleyiciyi diziye daha da bağladı. Oyuncularla ilgili detayları yakından takip eden izleyiciler, Lala rolündeki İbrahim Şirin'le ilgili gerçeği fark ettiler. Meğer İbrahim Şirin, Yeşilçam'dan tanıdığımız Dursune Şirin'in oğluymuş!
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Cevat Şakir Kabaağaçlı ve ailesinin hayatının anlatıldığı Şakir Paşa Ailesi, ekranların hem en sevilen hem de en olaylı dizilerinden biri oldu.
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Peş peşe aksiliklerin yaşandığı dizi izleyiciyi ekrana daha çok bağlamayı başardı. Diziyi yakın markaja alan izleyiciler her bir detayı araştırmaya başladılar.
Yeşilçam filmlerinde Arap Bacı rolüyle ilk kez rol alan Dursune Şirin, İbrahim Şirin'in annesiymiş.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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