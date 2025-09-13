En Ön Sıradan İzledi: Aşkın Nur Yengi Konserde Eski Aşkı Haluk Bilginer’le Şakalaşmaya Doyamadı

Harbiye Açık Hava sahnesinde konser veren Aşkın Nur Yengi, röportajında da sahnesinde de Haluk Bilginer’le ilgili samimi söylemleriyle tebessüm ettirdi. Eski aşıklar, zaman zaman bir araya geliyor ve magazin gündeminde de yer ediniyor. Şimdiyse Haluk Bilginer, Aşkın Nur Yengi’yi konserinde en ön sıradan dinledi. Magazin muhabirleriyle röportaj yapan Aşkın Nur Yengi, “Hiçbir konserimi kaçırmaz” ifadelerine yer verdi.

Sahnede de Haluk Bilginer’le şakalaşarak atmosferin enerjisini artıran Aşkın Nur Yengi, izleyicilerin kahkahalarını topladı. Gelin o anlara birlikte bakalım!