En Az Eforla Temizlik Yapma Rehberi

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
21.09.2025 - 12:18

Temizlik dediğimiz zaman gözümüzde büyüyen ve sürekli ertelemek istediğimiz bir şey geliyor akla... Ama doğru yöntemlerle ilerlendiğinde evimizi düzenli ve temiz tutmak için aşırı yorulmaya gerek kalmaz. Minik tüyolar sayesinde alışkanlıklar edinebilir, teknolojiden yararlanarak da temizlik süresini en aza indirebiliriz. Gelin, birlikte daha az efor harcayarak nasıl temizlik yapabileceğimize bakalım!

1. Ufak alışkanlıklar edinmeye çalışın.

Temizliğin yük haline gelmemesi için bazı şeyleri rutin hale getirmeniz gerekir. Mesela her sabah etraftaki dağınıklığı toparlayabilirsiniz. Böylece dağınıklık üzerine dağınıklık binmeden ilerlemiş olursunuz. Genel temizlik yapacağınız zaman gözünüz korkmaz ve işiniz daha kısa sürer!

2. İşleri uzun tutmamak için zamanlayıcı kullanın.

Temizlik sırasında zamanlayıcı kurarsanız hem motivasyonunuzu artırırsınız hem de bir işe gereğinden fazla vakit ayırmamış olursunuz. Ayrıca odaklanma seviyeni artıracağı için işi daha kısa sürede bitirebilirsiniz. Büyük bir iş yapma hissini ortadan kaldırarak sizi motive eder.

3. Çok amaçlı temizlik malzemeleri kullanın.

Fazla hareketi azaltmanın yollarından biri çok amaçlı temizlik ürünleri kullanmaktır! Tek bir sprey ile bir sürü yeri sürebilirsiniz. Bunun sayesinde hem hareketi azaltmış olur hem de temizlik süresini kısaltmış olursunuz!

4. Evdeki fazla eşyalardan kurtulun.

Fazla eşyaya sahip olmak demek dağınıklık demektir... Ayrıca tozu da berberinde getirir. Bu yüzden düzenli aralıklarla eşyalarınızı ayırabilir ve ihtiyacınız olmayandan kurtulabilirsiniz. Minimal yaşama geçtiğinizde temizlik çok daha kolay olacaktır.

5. Toz ve kirleri tek seferde temizleyin.

Zemindeki tozları ve kirleri çıkartmak için uzun uzun uğraşmanıza gerek yok. Ayrıca halıları ve parkeyi aynı anda süpürebilirsiniz. Philips Aqua Trio 9000 Serisi ile birlikte hem kuru hem de ıslak temizlik yapabilirsiniz. Gelişmiş filtre sistemi sayesinde evinizde temiz bir hava bırakacaktır. Kısa sürede evi pırıl pırıl yapabilirsiniz!

6. Bulaşıkları beklemeden yıkayın.

Beklettiğiniz bulaşıklar dağ olur... İşiniz biter bitmez mutfağı toparlarsanız bir sürü yükü aynı anda yapmak zorunda kalmazsınız. Ayrıca beklettiğiniz bulaşıklarda inatçı lekeler oluşabilir. Bu da daha detaylı iş yapmanıza neden olur. Bu yüzden bulaşıkları bekletmeden halletmek en iyisi!

7. Müzik açarak temizliğe eğlence katın.

Temizlik sıkıcı bir iş olduğu zaman enerjinizi sömürebilir. Bu yüzden sevdiğiniz müzikleri açarak enerjinizi yükseltebilirsiniz. Eğlenceli bir ortamda çalışırken zamanınızın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Böylece temizlik gözünüzde büyümez! Eforu azaltıp keyfi artırabilirsiniz!

8. Teknolojiden faydalanmayı unutmayın.

Teknolojiden faydalanarak kendinizi yormadan evinizi tertemiz yapabilirsiniz. Philips Robot süpürge 2000 serisi ile birlikte HomeRun uygulaması üzerinden zaman ayarı yapabilir, hızlı haritalama sayesinde evinizin her köşesine ulaşabilirsiniz. Siz evde yokken uygulama üzerinden kontrol ederek zemini hem ıslak hem de kuru bir şekilde süpürmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca istasyon sayesinde 70 gün boyunca zahmetsiz bir şekilde kullanabilirsiniz!

9. Küçük hedefler belirleyerek ilerleyin.

Bir anda büyük temizliğe başlamak yerine günlük 15 dakikanızı ayıracak şekilde temizlik yapabilirsiniz. Küçük görevlerle evi sürekli düzenli tutarsanız büyük temizliğe gerek kalmaz. Böylece kendinize çok fazla yüklenmezsiniz ve motivasyonunuz artar.

10. Ortak kullanılan alanları öncelikli olarak tutun.

Evi temizlerken ilk önce en çok kullanan yer başlayın. Salon ya da mutfak gibi yerleri düzenli olarak temizlediğiniz zaman eviniz genel olrak temiz ve derli toplu gözükür. Böylece çok detaya girmeden de toplu bir ev görünümü elde edersiniz. Ani misafirlere karşı hazırlıklı olursunuz!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
