Elon Musk Grok ile Yapılan En İyi X Reklamı İçin 1 Milyon Dolar Ödeyeceğini Duyurdu

Elon Musk sahibi olduğu X için reklam fikirleri arıyor. Ancak ünlü milyarder bunun için bir ajansla değil kendi markasıyla çalışmak istiyor. X'in yapay zeka aracı Grok'la oluşturulacak en iyi reklam videosuna 1 milyon dolar ödeneceği açıklanırken ikinci 500, üçüncü ise 250 bin dolar ödül alacak.