

Elon Musk Grok ile Yapılan En İyi X Reklamı İçin 1 Milyon Dolar Ödeyeceğini Duyurdu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
06.02.2026 - 11:37

Elon Musk sahibi olduğu X için reklam fikirleri arıyor. Ancak ünlü milyarder bunun için bir ajansla değil kendi markasıyla çalışmak istiyor. X'in yapay zeka aracı Grok'la oluşturulacak en iyi reklam videosuna 1 milyon dolar ödeneceği açıklanırken ikinci 500, üçüncü ise 250 bin dolar ödül alacak.

Birinciye tam 1 milyon dolar!

X'in resmi Creators hesabı üzerinden duyurulan yarışmaya göre, katılımcılar Grok Imagine 1.0'ı kullanarak Grok'un güçlü, eğlenceli, doğru veya oyun değiştirici yönlerini gösteren 30 saniye veya daha kısa bir video reklam hazırlayacak. Videoların orijinal duyuru postunu alıntılayarak gönderilmesi isteniyor. Yarışmaya sadece ABD'li kullanıcılar katılabilecek.

Hafta sonu başlayan yarışmada seçilen videolar Super Bowl'da gösterilecek.

ABD'nin en büyük spor olayı olan Amerikan futbolu finali Super Bowl 2026'nın devre arasında kullanılacak yapay zeka videosu yarışmasının birincisi 1 milyon dolar, ikinci 500 bin dolar, üçüncü ise 250 bin dolar kazanacak.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
