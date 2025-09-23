onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Elon Musk Babası İçin "Her Kötü Şeyi Yaptı" Demişti: Errol Musk’a Çocuklarına Karşı Cinsel İstismar Suçlaması

Elon Musk Babası İçin "Her Kötü Şeyi Yaptı" Demişti: Errol Musk’a Çocuklarına Karşı Cinsel İstismar Suçlaması

Elon Musk
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.09.2025 - 22:32

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk’un babası Errol Musk, yaklaşık 30 yıllık süreçte 5 çocuğunu ve 1 üvey çocuğun karşı cinsel istismarla suçlanıyor. New York Times’ın özel haberine göre baba Musk iddiaları reddetse de daha önce 3 kişi ile evlenen ve en az 9 çocuğu ve üvey çocuğu olduğu bilinen Errol Musk için iddialar ciddi. Elon Musk da 2017’de verdiği röportajda babası için, “Akla gelebilecek neredeyse her kötü şeyi yaptı” ifadelerini kullanmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

SpaceX, Tesla ve X (Twitter) gibi şirketlerin sahibi olan Elon Musk’ın babası Errol Musk için ortaya atılan iddialar korkunç.

SpaceX, Tesla ve X (Twitter) gibi şirketlerin sahibi olan Elon Musk’ın babası Errol Musk için ortaya atılan iddialar korkunç.

Euronews Türkçe’nin New York Times’tan aktardığına göre, Errol Musk 1993’ten bu yana 5 çocuğu ve üvey çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor.

Gazete, 79 yaşındaki Errol Musk hakkında iddialarını kişisel mektuplar, polis ile mahkeme kayıtları, e-postalar ve aile üyeleriyle yapılan görüşmelere dayandırıyor. 3 kere evlilik yapan ve 9 öz, 1 üvey çocuğu bulunan Errol Musk ise iddiaları reddediyor. 

Polis ve mahkeme kayıtları ile aile üyelerinin ifadelerine göre, üç ayrı polis soruşturması açıldı. Bunlardan ikisi herhangi bir işlem yapılmadan kapatılırken, üçüncü soruşturmanın sonucu netleşmedi.

Errol Musk, Times’a yaptığı açıklamada, “Bunlar saçmalık, delil yok. Raporlar yanlış,” dedi. Ayrıca aile üyelerini, 'çocuklara yanlış şeyler söylettirmekle' ve Elon Musk’tan para koparmaya çalışmakla suçladı.

Elon Musk’un babası için yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

Elon Musk’un babası için yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, New York Times’ın haberine yorum yapmazken, 2017 yılında Rolling Stone’a verdiği röportajda, babasının 'akla gelebilecek neredeyse her kötü şeyi yaptığını' söylemesi yeniden gündem oldu.

Söyleşide Musk, 10 yaşındayken babasıyla yaşamaya gittiğini, küçük kardeşleri Kimbal ve Tosca’nın ise anneleriyle kaldığını anlatmıştı.

“Babam için üzülüyordum çünkü annem 3 çocuğu da almıştı. Kendisinin yalnız ve üzgün göründüğünü düşündüm. ‘Yanında olabilirim’ diye düşündüm,” dedi.

Musk söyleşiye şöyle devam etmişti: “O dönemde babamın nasıl bir insan olduğunu gerçekten anlamıyordum… Bu iyi bir fikir değildi. Babamın kötü işleri dikkatlice planlayan biri olduğunu söyleyebilirim. Kötülük planları.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın