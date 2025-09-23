Elon Musk Babası İçin "Her Kötü Şeyi Yaptı" Demişti: Errol Musk’a Çocuklarına Karşı Cinsel İstismar Suçlaması
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk’un babası Errol Musk, yaklaşık 30 yıllık süreçte 5 çocuğunu ve 1 üvey çocuğun karşı cinsel istismarla suçlanıyor. New York Times’ın özel haberine göre baba Musk iddiaları reddetse de daha önce 3 kişi ile evlenen ve en az 9 çocuğu ve üvey çocuğu olduğu bilinen Errol Musk için iddialar ciddi. Elon Musk da 2017’de verdiği röportajda babası için, “Akla gelebilecek neredeyse her kötü şeyi yaptı” ifadelerini kullanmıştı.
SpaceX, Tesla ve X (Twitter) gibi şirketlerin sahibi olan Elon Musk’ın babası Errol Musk için ortaya atılan iddialar korkunç.
Elon Musk’un babası için yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.
