Elon Musk Babası İçin "Her Kötü Şeyi Yaptı" Demişti: Errol Musk’a Çocuklarına Karşı Cinsel İstismar Suçlaması

Euronews Türkçe’nin New York Times’tan aktardığına göre, Errol Musk 1993’ten bu yana 5 çocuğu ve üvey çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor.

Gazete, 79 yaşındaki Errol Musk hakkında iddialarını kişisel mektuplar, polis ile mahkeme kayıtları, e-postalar ve aile üyeleriyle yapılan görüşmelere dayandırıyor. 3 kere evlilik yapan ve 9 öz, 1 üvey çocuğu bulunan Errol Musk ise iddiaları reddediyor.

Polis ve mahkeme kayıtları ile aile üyelerinin ifadelerine göre, üç ayrı polis soruşturması açıldı. Bunlardan ikisi herhangi bir işlem yapılmadan kapatılırken, üçüncü soruşturmanın sonucu netleşmedi.

Errol Musk, Times’a yaptığı açıklamada, “Bunlar saçmalık, delil yok. Raporlar yanlış,” dedi. Ayrıca aile üyelerini, 'çocuklara yanlış şeyler söylettirmekle' ve Elon Musk’tan para koparmaya çalışmakla suçladı.