TikTok’ta Tepki Çeken Görüntüler: Gözaltına Alınan Baba Tutuklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
23.09.2025 - 21:13

Hatay’da yaşayan Ö.Ç., TikTok canlı yayınında 16 yaşındaki kızı E.N.Ç.’nin dans ettiği görüntüleri paylaşması büyük tepki çekmişti. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında gözaltına alınan baba çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tepki çeken olay Hatay’ın Erzin ilçesinde meydana gelmişti.

Görüntülerde kız çocuğunun dans ettiği ve babanın katılımcılardan uygulamada para olarak geçerli olan isteklerde bulunduğu görüldü. 

Görüntüler üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, adres tespiti yaparak çocuğu devlet koruması altına aldı. 

Görüntülerde kızını oynatan baba Ö.Ç. emniyet tarafından gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dava sürecine müdahil olunacağı ve şahsın gerekli cezayı alması için sürecin titizlikle takip edileceği vurgulandı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
